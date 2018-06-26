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Москалькова намерена посетить осужденного в РФ Сенцова после поездки в Киев

Общество
26 июня, 9:03 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, июня. /ТАСС

Омбудсмен заявила, что "не видит смертельной опасности" для Сенцова в связи с голодовкой

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КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена в ближайшее время посетить осужденного в России Олега Сенцова. Об этом она сообщила во вторник журналистам после прибытия в Киев.

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"Я после Киева сама планирую поехать к Сенцову", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, по словам Москальковой, она "обратилась к руководителю пенитенциарной системы, чтобы [к Сенцову] был допуск врачей, которые предложат адвокаты и родственники". В то же время, по ее словам, Сенцов "сказал, что вообще не хочет встречаться ни с какими врачами". "Надеюсь, его удастся убедить в том, что есть и другие методы отстаивать свои убеждения", - сказала Москалькова.

Что касается состояния Сенцова в связи с его голодовкой, то российский омбудсмен заявила, что "не видит смертельной опасности". "Но 40 дней голодовки - это серьезно", - отметила Москалькова.

Российский омбудсмен планирует посетить в Киеве осужденного российского военнослужащего Максима Одинцова, а также встретиться с членами экипажа российского судна "Норд", которое было задержано в Азовском море в марте этого года.

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