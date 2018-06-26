Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: стажерка Конгресса США отстранена от работы за грубую брань в адрес Трампа

Общество
26 июня, 10:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Женщина позволила себе нецензурную реплику во время посещения президентом США американского парламента

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 26 июня. Проходящая стажировку молодая сотрудница аппарата сенатора-демократа Мэгги Хассан (от штата Нью-Гэмпшир) временно отстранена от работы за нецензурную брань в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте газета The Hill.

Стажерка, по данным издания, позволила себе оскорбительную реплику во время посещения Трампом на прошлой неделе Конгресса США. Представитель Хассан по связям с общественностью Арон Джекобс уведомил газету о том, что стажировавшаяся в офисе сенатора молодая женщина пока на неделю лишена допуска в здание Конгресса.

"Мы в курсе этой ситуации и предприняли меры дисциплинарного характера, включая недельное отстранение от должности и лишение ее стажерского пропуска в Конгресс, - говорится в заявлении Джекобса, направленном в газету. - Эти меры являются реакцией на допущенное ею нарушение правил работы в офисе, включающих в себя уважительное отношение и подобающее поведение".

Представитель сенатора не назвал имени оскорбившей Трампа стажерки. Согласно же сообщениям ряда СМИ, ее зовут Кэйтлин Мэрриотт. Она, как указывается в упомянутых сообщениях, нелестно отозвалась о президенте, когда тот проходил через один из залов Конгресса, направляясь на встречу с законодателями от Республиканской партии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как выбрать вкусный хлеб
2
"Ъ": Кадыров предложил построить высокоскоростную магистраль от Краснодара до Грозного
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Турчак назвал санкции против единороссов подготовкой к избирательной кампании Порошенко
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Умер Андрей Дементьев
7
В ЕС заявили о готовности ответить, если США введут санкции против "Северного потока - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости