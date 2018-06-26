СМИ: стажерка Конгресса США отстранена от работы за грубую брань в адрес Трампа

ТАСС, 26 июня. Проходящая стажировку молодая сотрудница аппарата сенатора-демократа Мэгги Хассан (от штата Нью-Гэмпшир) временно отстранена от работы за нецензурную брань в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте газета The Hill.

Стажерка, по данным издания, позволила себе оскорбительную реплику во время посещения Трампом на прошлой неделе Конгресса США. Представитель Хассан по связям с общественностью Арон Джекобс уведомил газету о том, что стажировавшаяся в офисе сенатора молодая женщина пока на неделю лишена допуска в здание Конгресса.

"Мы в курсе этой ситуации и предприняли меры дисциплинарного характера, включая недельное отстранение от должности и лишение ее стажерского пропуска в Конгресс, - говорится в заявлении Джекобса, направленном в газету. - Эти меры являются реакцией на допущенное ею нарушение правил работы в офисе, включающих в себя уважительное отношение и подобающее поведение".

Представитель сенатора не назвал имени оскорбившей Трампа стажерки. Согласно же сообщениям ряда СМИ, ее зовут Кэйтлин Мэрриотт. Она, как указывается в упомянутых сообщениях, нелестно отозвалась о президенте, когда тот проходил через один из залов Конгресса, направляясь на встречу с законодателями от Республиканской партии.