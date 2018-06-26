Власти Коми и НАО готовят программы по улучшению экологии реки Печоры

СЫКТЫВКАР, 26 июня. /ТАСС/. Коми и Ненецкий автономный округа готовят программы по улучшению экологии бассейна реки Печоры - основной судоходной реки, протекающей по территории двух регионов. Поручения по сохранению Печоры включены в новый майский указ президента России Владимира Путина. Эксперты рассказали ТАСС, в чем заключаются основные проблемы Печоры и как их можно решить.

Как сообщил ТАСС министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Роман Полшведкин, регион сейчас активно включается в федеральный проект "Экология". "Раз река Печора вошла в этот список, мы готовим отдельные мероприятия по Печоре, в том числе, документы по обращению с отходами", - сообщил ТАСС министр.

Он подчеркнул, что притоки реки Печоры находятся в районе нефтеразработок, поэтому важно предотвратить попадание нефтепродуктов в водоемы за счет ряда мероприятий, в том числе со стороны промышленных компаний.

"Сегодня отрадно отметить, что если в Ухтинском и Сосногорском районах Коми в этого течение года и были допущены нефтеразливы с попаданием нефти в водоемы, то по Усинскому району такое не зафиксировано впервые за многие годы. Благодаря строительству и поддержанию рубежей защиты, гидротехнических сооружений. Сработала и система реагирования - оперативная локализация и ликвидация нефтезагрязнений, которая была положительно оценена на российском уровне", - сказал Полшведкин.

Отдельное направление работы - предотвращение негативного воздействия на реку в ходе паводка. Ежегодно затапливаются населенные пункты в Усть-Цилемском районе. В этом году по поручению президента выделены соответствующие средства на закрепление на местности и постановке в кадастр зон затопления. Это позволит исключить дальнейшее строительство в зонах подтопления, отметил глава Минприроды Коми.

Бассейн Печоры

Как дополнил его руководитель Росприроднадзора по Коми Александр Попов, Печора и ее притоки - это большая часть территории Республики Коми, где как раз находятся основные недропользователи - нефтяные, газовые, а также угольные компании.

"Река Уса в угледобывающей Воркуте - это основной приток Печоры, и там тоже есть проблемы: шахтные воды, попадающие в водоемы, породные отвалы, с которых сдувается и смывается. Это не такие острые проблемы, как у нефтяников, но они есть. Нефтяники реально очень многое делают для улучшения экологии, но этого недостаточно", - сказал Попов.

По его словам, планируются мероприятия по ликвидации уже созданного и накопленного экологического ущерба, так и мероприятия, которые позволят не загрязнять природу в процессе сегодняшней деятельности.

"Это очень важно и серьезно, что президент, руководство страны обратило внимание на Печору. <...> Думаю, что все будет реализовано в виде поручений и программы, возможно, не региональной, а среди природопользователей", - сказал Попов.

Стоки промышленные и бытовые

Схожего мнения придерживается заместитель руководителя департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (НАО) Сергей Чибисов. По его словам, основными угрозами для реки Печоры являются как добыча полезных ископаемых, особенно нефти и угля, нефтепереработка, аварии на трубопроводах, так и коммунальные сточные воды от городов и населенных пунктов, расположенных по берегам рек.

"В печорской воде чаще всего отмечаются фенолы, медь и цинк, пестициды, объемы которых превышают, иногда многократно, предельно допустимые показатели. Значительную часть загрязняющих веществ Печора получает от своих притоков, среди которых наиболее загрязнены Ухта, Ижма, Воркута и Инта, протекающие через промышленные районы Республики Коми", - отметил Чибисов.

Реку загрязняют также суда, повышенное содержание нефтепродуктов в воде наблюдается в летний период и зависит от интенсивности судоходства, а также от завоза топлива в населенные пункты, расположенные по берегам реки. "По основному руслу Печоры на устьевом участке качество воды классифицируется от умеренно загрязненной до загрязненной по химическим показателям", - сказал Чибисов.

Особенностью Печоры и ее притоков является также наличие в них большого количества загрязняющих веществ природного происхождения - фоновые концентрации соединений железа, меди, цинка и фенолов превышают ПДК в несколько раз. Ниже впадения Усы, Печора подвержена заметному воздействию промышленных стоков только в период зимы, в остальное время года водность реки достаточна для разбавления сточных вод, пояснил заместитель руководителя департамента.

В Ненецком автономном округе сбрасывается свыше 2 млн кубометров сточных вод в поверхностные водные объекты, основная их масса - в районе города Нарьян-Мара. "Все сточные воды, прошедшие через сооружения биологической очистки, относятся к категории недостаточно очищенных. Основная причина некачественной очистки заключается в превышении проектной мощности и износе оборудования", - сказал Чибисов.

В 2016 году по берегам Печоры в НАО было также выявлено 93 брошенных плавсредств. В настоящее время утилизировано 38 объектов, в 2018 году с береговой полосы будет убрано 17 брошенных судов и очищено около 1,6 га земель. В 2017 году в водоохранной зоне Печоры утилизировано 45 несанкционированных свалок, расположенных в границах водоохранных зон.

"Вытравлена" рыба

Как рассказал ТАСС заведующий лабораторией биоресурсов внутренних водоемов СевПИНРО (Северный филиал Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н. М. Книповича) Игорь Студенов, состояние биоресурсов Печоры значительно ухудшилось по сравнению с 1970-ми годами. "За это время произошло не только развитие нефтедобывающего комплекса, но и потепление климата, и изменение законодательной базы, которое позволяет по-другому использовать лесные ресурсы", - отметил Студенов.

"Сиговые и лососевые виды рыб мигрируют с территории НАО в Коми, где расположены основные нерестилища. Но на заходе с моря они имеют наиболее высокие потребительские качества, поэтому ловить их предпочтительнее внизу, в верховьях лучше не трогать", - отметил он.

Студенов отметил, что сиговое стадо Печоры до сих пор не восстановилось после аварии 1994 года, так называемой Усинской катастрофы - серии прорывов на нефтепроводе Харьяга-Усинск, вызванная его изношенностью.

"Тогда главный нерестовый приток Печоры для сиговых рыб - река Уса и ее притоки, где сиговые нерестятся, - "вычистило" нефтью, и все это протекло до Печоры. Это произошло осенью, в тот момент все сиговые рыбы метались по всему Печорскому бассейну, не зная, где нереститься, а молодь, которая несколько лет должна "нагуливаться", была вытравлена загрязнением. Сиги - длинноцикловые виды, им, чтобы созреть и дать потомство, нужно до 10 лет, в 1994 году была авария, первые подвижки по восстановлению мы начали наблюдать только после 2004 года, до сих пор сиги не оправились от этого удара", - сказал Студенов.

По его словам, лососевые виды от нефтяных аварий страдают меньше, на них более серьезное влияние оказывает сведение лесов, что увеличивает так называемый твердый сток - сброс грунта в водоем. "Если территория покрыта лесом, весной снег потихоньку тает, вода сбегает, а если лес убрали: солнце выглянуло, снег моментом растаял, бурным потоком понесся в реку, захватывая песок и грунт. В результате реки мелеют, а твердый сток (песок и грунт) перемещается вниз, в данном случае из Коми в НАО и откладывается в воде, где течение потише, в дельтовых протоках начинается отложение наносов", - пояснил Студенов механизм обмеления реки на территории НАО.

По словам ученого, из-за обмеления летом вода нагревается быстрее, что плохо как для сиговых, так и для лососевых видов рыб. "Сиговым… по биологии теплая вода не нравится, лососи тоже не любят теплую воду, они предпочитают ждать на приустьевом участке, пока вода не остынет, только потом начинают идти к нерестилищам, сроки воспроизводства меняются, дают не то качество потомства", - пояснил Студенов.

Как сообщил биолог, в более теплой воде активно размножаются другие виды рыб, в том числе хищники, например, щуки, которые поедают молодь сиговых и лососевых.

Возобновить дноуглубление

Как отметил ТАСС депутат Государственной думы от НАО Сергей Коткин, обмеление Печоры вызывает проблемы с судоходством. "Это водная артерия достаточно серьезная, завозится много грузов: и нефтяники, и жизнеобеспечение населенных пунктов по Печоре, а она обмелела, судам той тоннажности, что ходили до Нарьян-Мара, ходить большая проблема ", - сказал он.

Коткин отметил, что принято решение по проведению дноуглубительных работ на Печоре. "Активно занимается губернатор Цыбульский (Александр Цыбульский - врио губернатора НАО - прим. ТАСС), уже в этом году обещают значительные дноуглубительные работы по Печоре, уже участки разбиты, определены глубины", - сказал Коткин.

По словам Студенова, для предотвращения обмеления необходимо регулировать объемы лесосеки по берегам Печоры. "По мере регулирования лесопользования река способна сама очиститься при восстановлении гидрологического режима, при воссоздании лесов, при более плавном распределении годового стока. Хорошо, если человек поможет дноуглубительными мероприятиями, но нужно понимать, куда складывать этот песок - с берегов он так же будет попадать в реку. Но, естественно, дноуглубительные мероприятия проводить нужно, чтобы судоходство осуществлять", - заключил Студенов.