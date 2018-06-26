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Двадцать два фельдшерско-акушерских пункта появятся в Архангельской области до 2020 года

Общество
26 июня, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Большинство из них построят за счет городского бюджета

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Власти Архангельской области планируют построить 16 новых фельдшерско-акушерских пунктов и приобрести шесть модульных фельдшерско-акушерских пунктов до 2020 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба областного правительства.

"16 ФАПов [фельдшерско-акушерских пунктов ] будут построены за счет средств областного бюджета. <...> Порядка шести модульных ФАПов [фельдшерско-акушерских пунктов ] планируется приобрести за счет федерального финансирования", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов из областного бюджета будет выделено 152 млн рублей. В этом году начнется строительство ФАП в деревне Окулово Приморского района, а до 2020 года новые пункты появятся в Плесецком, Вельском, Коношском, Котласском, Устьянском, Шенкурском, Няндомском и Каргопольском районах.

Модульные фельдшерско-акушерские пункты будут приобретены на средства федерального бюджета, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 03 марта 2018 года, Архангельской области на приобретение модульных конструкций ФАПов в населенных пунктов с численностью от 101 до 2000 человек предусмотрено более 26 млн рублей.

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