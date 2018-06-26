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Тринадцать сирот в Подмосковье получили квартиры

Общество
26 июня, 10:54 UTC+3 ХИМКИ область/ 26, июня. /ТАСС

Однокомнатное жилье площадью от 35 до 42 кв. м. укомплектовано всем необходимым

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ХИМКИ /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил тринадцати детям-сиротам ключи от квартир.

"Я с большим удовольствием сегодня вручу ключи. Хочу пожелать, вам, ребята, чтобы у вас в жизни все получалось, чтобы в этих стенах вы жили спокойно и комфортно, могли самореализоваться в этой жизни, найти профессию по призванию и создать семью", - сказал губернатор. Он добавил, что ежегодно в Московской области передают детям- сиротам около 700-800 квартир.

В пресс-службе губернатора и правительства Московской области, уточнили, что договоры по передаче жилья сиротам во владение планируется заключить в июле 2018 года.

Каждая квартира укомплектована необходимой мебелью, бытовой техникой и предметами личной гигиены. Их площадь от 35 до 42 кв. м., все они однокомнатные.

Согласно материалам пресс-службы, еще шесть детей-сирот получат квартиры в Химках после достижения совершеннолетия в этом году. Таким образом, всего в 2018 году в рамках губернаторской программы "Жилище" в городском округе Химки подлежат квартиры получат 19 детей-сирот.

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