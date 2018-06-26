Власти Ставрополья согласовали еще восемь сертификатов пострадавшим от паводка 2017 года

ПЯТИГОРСК, 26 июня. /ТАСС/. Ставропольские власти отстояли права на получение государственных жилищных сертификатов (ГЖС) для еще восьми семей, пострадавших от паводка в мае 2017 года, сообщили во вторник ТАСС в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства. 17 таким семьям официально отказали в получении ГЖС, поскольку сертификаты на эти дома выдавались ранее - после подтоплений предыдущих годов, об этом ТАСС сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Роман Марченко.

В ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным с вопросом к главе государства обратилась пострадавшая жительница ставропольского села Левокумка Евгения Лаврик. Президент поручил властям оказать содействие, перечень поручений опубликован на сайте Кремля. В частности, правительству Ставропольского края совместно с МЧС поручено "обеспечить принятие срочных мер, направленных на оказание поддержки и выдачу государственных жилищных сертификатов гражданам, жилые помещения которых были утрачены или повреждены в результате паводка, произошедшего в мае 2017 года". Сертификаты должны быть выданы до 15 июля.

"После "Прямой линии" большую часть документов специалисты МЧС России приняли к рассмотрению. По 8 комплектам уже получено согласование. В категории "сложных" остались 9 семей в связи с тем, что на их дома после наводнения 2002 года уже выдавались ГЖС или жилье оформлено в общедолевую собственность. Им предстоит доказать свое право на получение сертификата в судебном порядке. Юридическую и консультационную поддержку жителям предоставит администрация Минераловодского горокруга и региональное минЖКХ", - рассказал Марченко.

По данным министерства, в сводном краевом списке на получение ГЖС сегодня значится 442 семей. К настоящему времени краем получены 324 ГЖС, из которых гражданам уже выдано 316 сертификата. "Уже погашен 159 жилищных сертификатов на общую сумму более 188 млн рублей, то есть можно говорить о завершении такого количества сделок по приобретению жилья", - сообщили в пресс-службе министерства.

О наводнении

С 15 по 25 мая 2017 года на Ставрополье впервые более чем за полвека выпало до трех месячных норм осадков, подъем уровня воды в реках привел к паводку. В девяти муниципалитетах было подтоплено более 1,7 тыс. домов, из них 571 дом был признан аварийным. За 15 лет до этого, во время июньского паводка 2002 года, в крае погибли 47 человек, в городах и селах Ставрополья вода значительно повредила 2,9 тыс. жилых домов, еще более 4 тыс. потребовался значительный ремонт.