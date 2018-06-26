СЖР: отказ Примакову во въезде на Украину доказывает ограничение свободы слова в стране

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Отказ журналисту Евгению Примакову во въезде на Украину является еще одним доказательством ограничений свободы слова в этой стране. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

Ранее стало известно, что украинские пограничники не впустили в страну Примакова по его прибытию в аэропорт Борисполь.

"Наш коллега Евгений Примаков полетел в Киев для освещения визита уполномоченного по правам человека, Татьяны Москальковой, там должна была состояться конференция ОБСЕ по свободе слова, вот теперь мы видим как в соседней стране относятся к свободе слова, это еще одно подтверждение", - подчеркнул Соловьев.