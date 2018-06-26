Поклонская назвала провокацией видео с призывом наказать за карикатуру на Николая II

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что считает провокацией размещенную в интернете видеозапись, на которой человек в одежде священнослужителя призывает наказать камчатского художника за карикатуру на Николая II.

Ранее на видеохостинге YouTube была опубликована видеозапись, на которой человек в одежде священнослужителя обращается с призывом наказать карикатуриста с Камчатки, который изобразил святого великомученика Николая II в богохульном образе. Прокуратура Камчатского края уже организовала проверку этого материала.

"Если бы этого видео не было, его бы стоило придумать и изготовить", - сказала Поклонская во вторник ТАСС. "Как же "вовремя" и "к месту" появилась постановочная съемка человека, одетого в одежды священнослужителя, призывающего наказать автора карикатуры на святого государя Николая II", - с иронией заметила она.

Депутат не сомневается, что настоящий священник "никогда бы не дерзнул озвучить такой призыв". "А если озвучил, значит, с ним должно принципиально разбираться и наказывать церковное начальство, - считает она. - Кроме того, оценку видео даст и камчатская прокуратура".

"Конечно же, у этой провокации есть авторы. Их цель - поддерживать миф о существовании некой секты "царебожников" - сборища людей неадекватных и экстремистски настроенных", - полагает Поклонская. "Прием давно известный и опробованный. И чтобы использовать этот миф в политических целях, подойдут и ряженные, и крашенные, и оболваненные", - заключила она.

История вопроса

Ранее сообщалось, что в декабре 2017 года в полицию Камчатского края были поданы заявления от жителей региона, которые посчитали, что карикатура художника Дениса Лопатина оскорбляет чувства верующих. В полиции уточнили, что заявителей возмутил рисунок художника, который был продемонстрирован в октябре на его выставке, а затем на митинге в поддержку фильма Алексея Учителя "Матильда", который прошел в Петропавловске-Камчатском.

Тогда в возбуждении уголовного дела отказали, так как в рамках проведенной проверки полиции не удалось провести экспертизу картины, которая могла бы доказать действительно ли она оскорбляет чувства верующих. Тогда изображение обещали отправить на экспертизу. Комментарием УМВД Камчатского края по этому поводу ТАСС не располагает.

В мае 2018 года Поклонская направила депутатский запрос главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину из-за отказа правоохранительных органов возбудить уголовное дело против Лопатина за карикатуру на нее и Николая II.