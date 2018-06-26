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Мемориал локальных конфликтов в Саратове пополнится именами полицейских, убитых в Грозном

Общество
26 июня, 12:23 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 26, июня. /ТАСС

Старшие сержанты Кайрат Рахметов и Владимир Горсков погибли в результате нападения боевиков на православный храм

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САРАТОВ, 26 июня. /ТАСС/. Имена полицейских, погибших в Грозном в мае при нападении террористов на православный храм Архангела Михаила в центре города, будут увековечены на их родине в Саратове. Об этом ТАСС сообщили во вторник в министерстве внутренней политики и общественных отношений области.

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Охранявшие грозненскую церковь старшие сержанты полиции Кайрат Рахметов и Владимир Горсков погибли в результате нападения на прихожан 19 мая, оба полицейских были похоронены на родине в Саратовской области. Нападавшие были ликвидированы.

"Первого июля в стране отмечается День ветеранов боевых действий, в этом году в этот памятный день в парке Победы состоится занесение на стелу мемориала "Землякам, погибшим в локальных войнах" имен погибших сотрудников полиции Владимира Горскова и Кайрата Рахметова", - уточнили в министерстве.

На митинге семьям погибших сотрудников будут вручены памятные знаки организации ветеранов, будет дан троекратный салют из стрелкового оружия. Участники мероприятия возложат цветы к памятнику.

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