Мемориал локальных конфликтов в Саратове пополнится именами полицейских, убитых в Грозном

САРАТОВ, 26 июня. /ТАСС/. Имена полицейских, погибших в Грозном в мае при нападении террористов на православный храм Архангела Михаила в центре города, будут увековечены на их родине в Саратове. Об этом ТАСС сообщили во вторник в министерстве внутренней политики и общественных отношений области.

Охранявшие грозненскую церковь старшие сержанты полиции Кайрат Рахметов и Владимир Горсков погибли в результате нападения на прихожан 19 мая, оба полицейских были похоронены на родине в Саратовской области. Нападавшие были ликвидированы.

"Первого июля в стране отмечается День ветеранов боевых действий, в этом году в этот памятный день в парке Победы состоится занесение на стелу мемориала "Землякам, погибшим в локальных войнах" имен погибших сотрудников полиции Владимира Горскова и Кайрата Рахметова", - уточнили в министерстве.

На митинге семьям погибших сотрудников будут вручены памятные знаки организации ветеранов, будет дан троекратный салют из стрелкового оружия. Участники мероприятия возложат цветы к памятнику.