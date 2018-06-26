"Андрей Дементьев принадлежал к когорте великих поэтов XX века"

Андрей Дементьев умер 26 июня. Он скончался в возрасте 89 лет после болезни. Соболезнования и воспоминания о поэте — в материале ТАСС.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким поэта.

Неповторимый человек

Дементьев был неповторимым человеком, люди всегда будут помнить его творчество, сказала певица, член Общественной палаты Диана Гурцкая.

"Это огромная потеря для нас всех и для страны, безусловно, он был неповторимым человеком. Его доброта, его душевность, его стихи, его потрясающие песни. Это человек, о котором можно очень много говорить. Все, что лучшее есть на свете, хочется о нем говорить. Очень больно, он навсегда останется с нами. Такие люди, они всегда с нами, мы всегда будем его помнить, его слова, его творчество", - сказала Гурцкая.

Певица вместе с Марком Тишманом исполняла песню на стихи Андрея Дементьева "Спасибо за то, что ты есть". Также она была коллегой Андрея Дмитриевича по Общественной палате. "Он всегда настолько благоговейно и с такой душой относился к нам и вообще к людям. Мы были коллегами в Общественной палате, он никогда мимо не проходил, всегда здоровался, всегда находил добрые слова, обидно, что такие люди уходят", - заключила Гурцкая.

"Его песни пели все"

Дементьев принадлежал к когорте великих поэтов XX века, в ряду которых также Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский, он был любим многочисленными друзьями и поклонниками, отметил народный артист России Лев Лещенко.

"Сегодня уходят мастодонты: Рождественский, Евтушенко, Вознесенский. Андрюша Дементьев был в когорте этих замечательных людей, дружил с ними, издавал их", - сказал Лещенко.

Певец отметил, что уход Дементьева стал "большой утратой" для исполнителей. "Говорят, друзей много не бывает, но вот у него было огромное количество друзей и почитателей, - подчеркнул он. - Он писал много стихов, его песни пели абсолютно все: и Иосиф Кобзон, и Алла Пугачева, и Женя Мартынов, и София Ротару, и многие другие исполнители. Он был очень искренним, очень открытым, дружелюбным человеком, который всех нас объединял своей поэзией".

По словам Лещенко, поэт много занимался общественной работой. "Это человек, который открывал для нас мир молодежной поэзии, когда был главным редактором "Юности". - сказал артист. - Незаурядный человек и незаурядная личность".

Замечательный гражданин, замечательный поэт

Народный артист СССР Иосиф Кобзон скорбит о кончине Андрея Дементьева. "Ушел потрясающий человек, замечательный гражданин, замечательный поэт, и мне очень жаль. Душа скорбит", - сказал артист.

"Мы готовились к его юбилею, к его 90-летию. Очень жаль, что Всевышний распорядился по-другому", - сказал Кобзон.

"Человек, от которого исходил свет"

Дементьев был удивительным человеком, от него исходил свет, побуждавший творить, отметила поэтесса Лариса Рубальская.

"Только что узнала о том, что не стало Андрея Дмитриевича. Я много раз в жизни с ним встречалась в разных ситуациях. Я даже вспомнила 84-й год, когда только начала писать песни и познакомилась с ним в доме у Володи Мигули. Вот все годы от него [исходил] какой-то свет <…> Я его увижу и хочется о хорошем думать, хочется что-то написать", - сказала Рубальская.

Она вспомнила, что на нее произвело большое впечатление то, как Андрей Дмитриевич вел себя на выступлениях и концертах.

"Особенно, конечно, памятно открытие Дома поэзии в Твери, я с ним ездила. Огромный концерт! Он любил поэзию, он любил людей, он столько на этой сцене провел времени. Я ждала своего выхода на сцену и устала очень, а он, намного старше меня, весь концерт сидел, всех представлял и говорил о каждом - его хватало на всех", - поделилась поэтесса.

Собеседница агентства назвала Дементьева совершенно удивительным человеком. "Он внимательно читал стихи молодых поэтов. И очень был галантный и прекрасный кавалер, мы были с ними в разных поездках - как он умел подать руку. Это очень редкий человек был. Мне очень жалко, что его не стало", - добавила Рубальская.

Среди своих любимых стихотворений Дементьева она назвала "Никогда ни о чем не жалейте вдогонку", "Нет женщин нелюбимых", "Я живу открыто".

"Творчество Дементьева будет жить всегда"

Дементьев был любимым народом поэтом и как главный редактор журнала "Юность" всегда отстаивал интересы писателей. Об этом ТАСС рассказал писатель Юрий Поляков.

"Прежде всего, Дементьев - замечательный поэт, лирик, тиражи его поэтических книг на порядок превосходили всех его современников, <...> что говорит о народной любви. А количество популярных песен, написанных на его слова, - разве можно найти еще одного такого поэта?"- сказал Поляков.

По его словам, Дементьев готовился отметить свое 90-летие. "Мы уже с его верной соратницей и женой Анной Пугач продумывали план юбилея, думали, как его лучше отметить в Твери. Но произошла такая несправедливость", - сказал он, добавив, что творчество Дементьева будет жить всегда.

Поляков также отметил принципиальность Дементьева как главного редактора журнала "Юность" в отстаивании интересов писателей. В качестве примера он привел историю с публикацией в 1987 году в издании повести "100 дней до приказа" вопреки всем возможным рекомендациям со стороны советских властей.

Со своей стороны, глава Роспечати Михаил Сеславинский отметил, что трудно поверить в уход из жизни Дементьева, ведь еще в начале июня поэт собирал огромнейшую аудиторию любителей поэзии на книжном фестивале на Красной площади. "Было заметно, что он чувствовал усталость, но был невероятно силен духом. Много общался с читателями и с огромным воодушевлением читал свои стихи. Очередь желающих пообщаться с ним и подписать любимые книги не иссякала почти три часа", - сказал глава Роспечати.

Стихи Дементьева знают все

Творчество Дементьева имело колоссальную популярность у исполнителей всех жанров, сказал ТАСС исполнитель шлягера "Яблоки на снегу" на стихи Дементьева Михаил Муромов.

"Мы познакомились во дворе, потому что мы жили рядом - он в Астраханском переулке, а я на Большой Спасской. Первую песню он мне дал в 1982 году, она называлась "Стюардесса" и звучала во всех самолетах. С тех пор мы написали примерно 15 песен. Я не знаю, кто бы не пел песен на стихи Дементьева ", - сказал он.

По словам Муромова, благодаря творчеству Дементьева вышла в свет первая пластинка его песен.

"Мы все знаем, что такое "Яблоки на снегу", причем она звучит в армейском, танцевальном и даже классическом вариантах. А уж "Алеша" вообще стала гимновой песней. В основном по его песням и была сделана первая виниловая пластинка. Это был веселый, жизнерадостный и очень гостеприимный человек с огромным желанием всем помогать", - добавил певец.

"Колоссальный заряд творческого оптимизма"

Поэзия Андрея Дементьева была гражданственной, опирающейся на русскую традицию и очень музыкальной, считает петербургский композитор, заслуженный деятель искусств России Виктор Плешак.

"Для меня Андрей Дементьев был и остается молодым, полным сил и захватывающей творческой энергии, начиная с пионерского лагеря "Орленок", где мы познакомились как члены жюри на Всероссийском конкурсе агитбригад, а затем вместе работали в жюри конкурса советской песни, который проходил в Польше - в Зеленой Гуре. Я считаю уникальным его вклад в песенное искусство, который воплотился в его содружестве с композитором Евгением Мартыновым. Национальной классикой стала их песня "Алешенька, сынок", в которой ярко воплотился дар Андрея Дементьева создавать песенные сюжеты большой эмоциональной силы", - сказал Плешак.

По его мнению, Андрей Дементьев и Евгений Мартынов "нашли свою нишу в современной национальной русской песне". Однако исполнять эти произведения дано далеко не каждому артисту, потому что "их надо петь сердцем".

"Андрей Дементьев нес в себе колоссальный заряд творческого оптимизма, как поэт, человек и гражданин. Таким он и останется в моей памяти", - заключил петербургский композитор.

"До последнего был полон идей"

Дементьев до последнего сохранял творческий задор, рассказал поэт и писатель Илья Резник.

"Последние недели, месяцы мы часто пересекались, и он был в хорошем настроении, с идеями, у него горели глаза", - вспомнил Резник.

Поэт рассказал, что Дементьев в том числе был на его 80-летии весной. "Потом был прием у Зураба Церетели, и мы устроили импровизированный литературный "баттл": в течение часа мы по очереди читали стихи, он, как юноша, был азартен. Мы все получили большое удовольствие, особенно я - оттого, что соревнуюсь с классиком, замечательным поэтом", - отметил он.

Резник также поделился, что, по предложению супруги Дементьева Анны Пугач, два поэта планировали устроить большой концерт на родине Дементьева в Твери. "Песни на стихи Андрея - это уже классика. Даже если бы он написал только "Лебединую верность", этого уже было бы достаточно. А сколько у него замечательных сборников!", - заметил Резник.

"Это огромная потеря для нашей литературы и страны. Это один из последних поэтов - честных, любящих Родину, с глубочайшим лиризмом", - сказал писатель.

Тяжелая утрата

Театральный режиссер, драматург, композитор, художественный руководитель театра "У Никитских ворот" Марк Розовский скорбит в связи со смертью Дементьева.

"Вместе с миллионами его поклонников мы скорбим о тяжелой утрате, - сказал ТАСС Розовский, отметив, что знал Дементьева полвека. - Я познакомился с ним, когда работал в журнале "Юность" в отделе сатиры и юмора; он пришел в это популярное издание и принял творческую эстафету у Валентина Катаева и Бориса Полевого, которые были главными редакторами журнала. Я запомнил, как при Дементьеве, когда он возглавил "Юность", на ее страницах стали широко публиковаться многие авторы из поколения шестидесятников. Особенно он любил Андрея Вознесенского - я был свидетелем, как он "воевал" за публикацию его произведений".

Розовский добавил, что Дементьев писал простые, ясные, доходчивые стихи, полные лиризма и теплоты.

"Андрей Дмитриевич написал множество стихов, которые стали популярными и любимыми в народе песнями. Помню, как к Дементьеву приходил певец и композитор Евгений Мартынов, с которым Деметьева связывала творческая дружба. Я был свидетелем, как рождалась их совместная песня "Аленушка", которая до сих пор радует миллионы людей. А еще я не могу не вспомнить, как он поддерживал меня во время создания нашего театра "У Никитских ворот", с которым до последних дней его жизни сохранялась наша дружба", - сказал собеседник агентства.

По его словам, совсем недавно руководимый им коллектив ездил по приглашению Дементьева на его родину в Тверь. "Там мы не только показали свой спектакль "Будь здоров, школяр" Булата Окуджавы, но и совместно с поэтом выступали на наших творческих вечерах", - сообщил Розовский.