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Папа Франциск встретился с президентом Франции

Общество
26 июня, 13:00 UTC+3 ВАТИКАН ВАТИКАН 26, июня. /ТАСС

Также Эмманюэль Макрон проведет переговоры с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и папским "министром иностранных дел" архиепископом Полем Ричардом Галлахером

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ВАТИКАН, 26 июня. /ТАСС/. Папа Римский Франциск принял президента Франции Эмманюэля Макрона в ходе аудиенции в Апостольском дворце во вторник, сообщает новостной телеканал Rai News 24.

Их первая встреча началась с "сердечных рукопожатий" и прошла за закрытыми дверями в рабочей библиотеке понтифика. Беседа продолжалась 45 минут. Французского лидера сопровождает супруга Брижит и группа общественных и государственных деятелей страны. Программой визита предусмотрены также переговоры Макрона с государственным секретарем (главой правительства) Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и папским "министром иностранных дел" (секретарем по отношениям с государствами) архиепископом Полем Ричардом Галлахером.

Утром Макрон провел рабочий завтрак с руководителями итальянской католической общины святого Игидия, активно занимающейся проблемами приема иммигрантов и беженцев.

Во второй половине дня президент Франции будет участвовать в торжественной церемонии в Соборе святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме. Политику будет присвоен титул почетного каноника базилики и вручен крест святого Иоанна. Начиная со средних веков эта награда вручается французским королям и президентам. Среди предшественников Макрона, получивших этот орден, - президенты Де Голль, Жискар д'Эстен, Ширак и Саркози, отмечают обозреватели.

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Персоны
Макрон, Эмманюэль Франциск (Папа Римский)
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