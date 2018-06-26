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Врио начальника ГУ МЧС по Крыму назначен Александр Еремеев

Общество
26 июня, 13:33 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 26, июня. /ТАСС

На этой должности он сменил Сергея Шахова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности начальника главного управления МЧС России по Республике Крым вместо Сергея Шахова назначен генерал-майор внутренней службы Александр Еремеев, который ранее работал заместителем начальника Сибирского регионального центра МЧС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе главка.

"Первый заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал- полковник внутренней службы Александр Чуприян... представил Александра Николаевича Еремеева главе Республики Крым Сергею Аксенову", - говорится в сообщении.

Прежний глава крымского управления МЧС Сергей Шахов ушел в отставку, но остался работать в Совете министров Республики Крым на должности министра по чрезвычайным ситуациям.

Чуприян охарактеризовал нового начальника главного управления, "как опытного профессионала, имеющего государственные награды, который пользуется заслуженным уважением и авторитетом у коллег", отметили в пресс-службе. Аксенов поздравил врио начальника территориального управления с назначением и пожелал успехов в службе. В свою очередь, Еремеев заверил, что он, как руководитель ГУ МЧС "сделает все необходимое, чтобы оправдать оказанное ему доверие".

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