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Власти устанавливают причину массовой гибели рыбы в реке Вязьме в Смоленской области

Общество
26 июня, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Чиновники обратились в прокуратуру, смоленское управление Росприроднадзора, а также в полицию

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ТАСС, 26 июня. Чиновники устанавливают причину массового мора рыбы и загрязнения в реке Вязьме Смоленской области, сообщил ТАСС во вторник заместитель начальника Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вяземского района Тимур Петров.

"Несколько дней назад поступила информация об экстремально высоком загрязнении реки Вязьма по растворенному кислороду, зафиксирован мор рыбы. После осмотра было определено, что начало загрязненного участка начинается в 500 метрах ниже по течению впадения реки Улица в Вязьму и заканчивается около деревни Изьялово. Развернутый анализ будет готов к началу следующей недели, в настоящее время определить источник загрязнения невозможно", - сказал Петров.

Как добавили в администрации Вяземского района, чиновники обратились в прокуратуру, смоленское управление Росприроднадзора, а также в полицию с просьбой проверить организации, чьи очистные сооружения располагаются неподалеку от загрязненного участка.

"Определить точное количество рыб, которые погибли, невозможно, потому что их уносит течением", - пояснили в администрации.

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