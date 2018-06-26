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Суд в Башкирии проверит информацию о "соляном ритуале" одной из судей

Общество
26 июня, 13:58 UTC+3 УФА УФА 26, июня. /ТАСС

В Ленинском районном суде Уфы ситуацию пока не комментируют

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УФА, 26 июня. /ТАСС/. Служебную проверку организовали в Башкирии после публикаций СМИ о том, что судья Ленинского района якобы очертила свой стол соляной дорожкой. Об этом ТАСС сообщил во вторник помощник судьи Верховного суда республики Вадим Хабиров.

Ранее СМИ сообщили, что в Уфе судья якобы посыпала зал заседаний дорожками из соли, а свой стол очертила соляным кольцом, соответствующие фото появились в интернете. Данный инцидент вызвал вопросы у участников судебного процесса, однако судья якобы отказалась объяснить свои действия.

"По факту публикаций СМИ по данному инциденту проводится внутренняя служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пока рано говорить, имел ли место данный инцидент на самом деле, и если да, то кто именно произвел странный "ритуал". В Ленинском районном суде Уфы ситуацию пока не комментируют.

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