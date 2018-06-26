Свиноводческий проект "Русагро" позволит создать в Приморье около 2 тыс. рабочих мест

ВЛАДИВОСТОК, 26 июня. /ТАСС/. Реализация свиноводческого проекта "Русагро" в Приморском крае позволит создать около 2 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил журналистам во вторник вице-губернатор края Валентин Дубинин.

"Русагро" реализует на территории ТОР "Михайловский" в Приморье самый крупный свиноводческий проект в России, инвестиции в него составят 29 млрд рублей. Всего будет построено семь комплексов, элеватор, комбикормовый завод и убойный цех.

"На этом предприятии будет работать более 2 тыс. человек", - сказал он. Дубинин добавил, что важным вопросом остается строительство жилья для работников. "Надо обратить внимание на строительство жилья. Сейчас средний возраст сельскохозяйственных работников уже подошел к 50 годам, и через пять лет, если не будет притока молодых сил, это станет серьезной проблемой", - сообщил Дубинин.

Гендиректор группы компаний "Русагро" Максим Басов отметил, что компания намерена обеспечивать социальную инфраструктуру для работников в зависимости от их запросов. При этом, по его словам, планируется направить сотрудников, которые будут работать на свинокомплексах компании в Приморском крае, на стажировку в Тамбов, так как на месте не удалось найти специалистов нужной квалификации. "Сейчас для того, чтобы запустить бойни, мы будем формировать группы из жителей Михайловского района молодых, которые за год до запуска производства поедут в Тамбовскую область, чтобы обучаться на месте", - сообщил Басов.

Реализация свиноводческого проекта "Русагро" позволит обеспечить свежим мясом по доступной цене весь рынок Дальнего Востока. Во вторник на ферму компании в Михайловском районе Приморье привезли первые 500 свиней, до конца года здесь должно появиться до 3 тыс. животных.

Группа компаний "Русагро" объединяет шесть сахарных заводов, Екатеринбургский жировой комбинат, Самарский маслоэкстракционный завод, две аграрные компании с общей площадью земель 450 тыс. га. Также группа развивает свиноводство в Белгородской и Тамбовской областях. В 2014 году компания объявила о выходе в Дальневосточный регион с проектами по производству свинины и аквакультуры. Чистая прибыль "Русагро" в I квартале 2018 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 209 млн руб. против 344 млн руб. убытка в аналогичном периоде 2017 года.