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ВЦИОМ: из деятелей начала ХХ века россияне симпатизируют Николаю II и Сталину

Общество
26 июня, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

При этом опрошенные чаще всего негативно относятся к Махно и Троцкому

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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Лидерами рейтинга деятелей начала ХХ века, вызывающих симпатию у россиян, стали Николай II, Иосиф Сталин и Владимир Ленин. Об этом сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров журналистам во вторник.

ВЦИОМ провело исследование на тему Гражданской войны, столетие которой отмечается в 2018 году. "Не все [деятели] связаны с Гражданской войной, например, Николай II. Мы попросили наших респондентов сказать, кто из них вызывает симпатию и антипатию. Результаты оказались парадоксальными", - сказал Федоров.

"На первом месте Николай II - человек, который не участвовал в Гражданской войне, но стал ее жертвой. На втором месте - Иосиф Сталин. Конечно, он известен не столько и не сколько своим участием в Гражданской войне, а по другим причинам, но из песни слов не выкинешь", - отметил генеральный директор ВЦИОМ.

За Николая II голоса отдали 54% опрошенных, за Сталина - 51%, за Ленина - 49%. Негативные эмоции они вызывают у 23%, 28%, 29%, соответственно.

В остальном, согласно результатам опроса, явных героев и антигероев того времени не сформировано: так, многие опрошенные затруднились с ответом на вопрос о чувствах, вызываемых Павлом Милюковым (70%), Николаем Бухариным (56%), Антоном Деникиным (47%) и Александром Керенским (43%).

О Несторе Махно и Льве Троцком россияне склонны думать скорее отрицательно - о негативном отношении к ним заявили 58% и 46%, соответственно, о симпатии - 12% и 20%.

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Персоны
Ленин, Владимир Ильич Троцкий, Лев Давидович Сталин, Иосиф Виссарионович
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