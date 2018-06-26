Тверская область будет принимать активное участие в сохранении трудов Дементьева

ТАСС, 26 июня. Тверская область будет принимать активное участие в сохранении трудов поэта Андрея Дементьева, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Руденя.

Дементьев скончался во вторник на 90-м году жизни.

"Андрей Дмитриевич - это символ целой эпохи, поколения, огромного пласта нашей культуры, на котором выросли мы и наши родители. Огромные объемы его произведений теперь являются нашим народным достоянием. Тверская область будет принимать активное участие в сохранение трудов Андрея Дмитриевича. Мероприятия по сохранению памяти Андрея Дмитриевича будут являться нашим вкладом в развитие национальной культуры", - сказал Руденя.

Первый в России Дом поэзии открылся в Твери в 2013 году, ему присвоено имя почетного гражданина города поэта Андрея Дементьева, которому и принадлежит идея создания культурного центра. В Доме поэзии музей совмещен с лекторием, с помощью современных мультимедиа-технологий воссоздается атмосфера, в которой жили и творили поэты второй половины ХХ века.

"Андрей Дмитриевич неоднократно посещал Дом поэзии, который назван в его честь. Проект будет продолжаться, я думаю, что я и мои коллеги приложим все необходимые усилия, чтобы проект становился еще более масштабным, и чтобы был достоин памяти Андрея Дмитриевича. Несколько недель не хватило, чтобы 16 июля провести мероприятия в честь 90-летия. Он был очень жизнеутверждающим человеком, оптимистичным, всегда на встречах нам дарил свои произведения", - отметил губернатор.

Поддержка молодых

В середине июля 2018 года в рамках празднования 90-летия Андрея Дементьева в Твери на берегу Волги был запланирован II Всероссийский слет молодых поэтов "Зеленый листок", в котором для участия заявились десятки человек со всей России. Как сообщили ТАСС в Доме поэзии Андрея Дементьева, поэту принадлежит идея создания фестиваля.

"Еще будучи главным редактором журнала "Юность", Андрей Дмитриевич вместе с другими сотрудниками придумал конкурс молодых "Зеленый листок" для начинающих поэтов и прозаиков. Поэтому он поддерживал пишущую молодежь, проводя в своем Доме поэзии конкурс молодых поэтов и издавал для победителей сборник стихов с их первыми публикациями. Нам пока рано говорить, какие траурные мероприятия состоятся в Доме поэзии. Также мы пока не знаем состоится ли слет, но если и будет, то его программа будет пересмотрена", - сказали в Доме поэзии.

Андрей Дементьев посещал Тверь в марте этого года, принимал участие в вечере поэзии. В Твери он проголосовал на выборах президента РФ. Тогда на избирательном участке он сказал: "Все, чем я владею - поэтическим словом, книгами, - я все это отдаю своей стране и, в первую очередь, моей родной тверской земле".