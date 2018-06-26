ВЦИОМ: главной причиной Гражданской войны россияне назвали иностранное вмешательство

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Главными причинами Гражданской войны в России, последовавшей после революций 1917 года, россияне считают политику большевиков по захвату власти и вмешательство иностранных держав во внутренние дела страны после распада Российской империи. За эти варианты в ходе опроса, проведенного Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ) к столетию начала Гражданской войны, проголосовали соответственно 34% и 35% опрошенных, сообщил во вторник журналистам гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Говоря о гипотетической возможности избежать кровопролития в те годы, более половины опрошенных (58%) отрицают такой вариант развития событий, противоположного мнения придерживаются 36% респондентов - они утверждают, что все накопившиеся внутриполитические проблемы можно было решить мирным путем.

По словам Федорова, опрос свидетельствует, что россияне и сегодня воспринимают Гражданскую войну как "сложное и противоречивое явление": так, 31% опрошенных ответили, что и большевики, и противостоявшие им представители Белого движения были "в чем-то правы, а в чем-то - нет". Вместе с тем более трети (36%) россиян не склонны занимать чью-либо сторону в минувшем конфликте, считая, что события Гражданской войны принадлежат далекому прошлому и не имеют отношения к сегодняшней жизни. Среди людей в возрасте от 18 до 42 лет эта доля превышает 40%.

Главным победителем в войне 43% опрошенных называют Красную Армию, чаще других (47%) об этом говорят россияне в возрасте от 43 лет, родившиеся и выросшие при СССР. Чуть более половины россиян (53%) полагает, что Ленин и большевики победили благодаря "поддержке многомиллионных народных масс, поднявшихся на борьбу против капиталистов и помещиков". В том, что в Гражданской войне не было победителей, убеждены 16% респондентов.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 14 июня 2018 года. В нем приняли участие 1 тыс. россиян в возрасте от 18 лет, опрошенных методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,2%. В ходе исследования респонденты были разбиты на три условные группы - советское поколение (от 43 лет), поколение девяностых (от 33 до 42 лет) и нынешнее поколение молодежи (от 18 до 32 лет).

Исследование приурочено к проходящей в Государственном центральном музее современной истории России выставке "Три цвета правды". Экспозиция представляет собой совместный проект музея и "РОСИЗО" и рассказывает о Гражданской войне через повествование о трех главных силах противостояния. На выставке, которая продлится до 9 сентября, представлены документы, плакаты, оружие, фотографии, кинокадры и многие другие артефакты.