Число наркозависимых в Карачаево-Черкесии в первом полугодии снизилось на 9%

ЧЕРКЕССК, 26 июня. /ТАСС/. Число наркозависимых в Карачаево-Черкесии в первом полугодии 2018 года по сравнению аналогичным периодом прошлого года снизилось на 9,1%, до 677, сообщили во вторник ТАСС в министерстве здравоохранения КЧР.

"По предварительным данным республиканского наркологического диспансера, в январе-июне 2018 года на территории Карачаево-Черкесии с диагнозом "синдром зависимости от наркотических веществ" зарегистрированы 677 человек, что составляет 145 на 100 тыс. населения. За аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 745 человек, таким образом отмечается снижение показателя на 9,1%", - уточнили в министерстве.

В региональном минздраве отметили, что в последние годы в республике уделяется пристальное внимание профилактике наркомании среди подростков и молодежи. Регулярно проводятся мероприятия и акции, направленные на борьбу с наркоманией и пропаганду здорового образа жизни.

"В частности, в школах проводятся профилактические беседы, тестирование учащихся для раннего выявления употребления наркотических и психотропных веществ. <…> С 19 по 26 июня в республиканском наркологическом диспансере бесплатно на анонимной основе проводится консультация и обследование несовершеннолетних", - добавили в министерстве.

В КЧР профилактикой наркомании занимается и специализированная некоммерческая организация - реабилитационный центр "Общество без наркотиков", проект которой в 2018 году получил президентский грант. В частности, в программе проекта - профилактическая работа с детьми группы риска, тренинги и круглые столы с подростками и их родителями. Одно из мероприятий - акция "Маршруты здоровья", которая стартует 26 июня в Черкесске и будет проведена в шести районах республики. Все желающие в парке культуры и отдых "Зеленый остров" смогут получить консультацию наркологов и психологов, а волонтеры будут раздавать памятки родителям, которые помогут на ранних стадиях распознать, употребляет ли ребенок наркотические средства.

"Акция проводится при поддержке минздрава, мы тесно работаем и с другими министерствами, ведомствами, правоохранительными органами КЧР. Важен совместный и комплексный подход к решению проблемы - профилактика, лечение страдающих наркоманией граждан, а также работа с теми, кто под воздействием наркотиков и психотропных веществ уже совершил правонарушения, важно не допустить рецидивов", - рассказал ТАСС гендиректор НКО Виктор Страх.