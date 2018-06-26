Парки Москвы зовут на занятия скандинавской ходьбой по программе "Московское долголетие"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Столичные парки приглашают горожан на открытые бесплатные уроки скандинавской ходьбы по программе "Московское долголетие". Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе объединенной дирекции "Мосгорпарк".

"На пробные уроки по скандинавской ходьбе могут прийти все желающие, вне зависимости от возраста и места жительства. Если занятие придется по душе - можно записаться на регулярные занятия по программе "Московское долголетие" прямо в парке и стать частью сообщества, которое поможет вести активную жизнь, не оглядываясь на возраст", сообщили в дирекции.

На этой неделе уроки по ходьбе в рамках программы "Московское долголетие" пройдут в Сиреневом саду (27 июня), в усадьбе Воронцово (28 июня), в Перовском парке (28 июня), в парке у прудов "Радуга" (29 июня) и в парке Победы на Поклонной горе (29 июня). Также открытые уроки регулярно проходят в парке "Сокольники", саду "Эрмитаж", парках "Фили" и "Кузьминки", сквере по Олонецкому проезду, этнографической деревне Бибирево, парке по Ангарским прудам, парке "Красная Пресня", Лианозовском, Бабушкинском, Измайловском и Таганском парках.

Тренировка длится около часа и включает в себя комплекс разминочных упражнений для всего тела, отработку техники дыхания и хождения и заминку. "Скандинавская ходьба наиболее физиологичный вид активности, и если выполнять рекомендации инструкторов навредить практически невозможно. Главное, чтобы тренер знал о ваших проблемах со здоровьем, чтобы скорректировать программу тренировки. Инструкторы проходят обучение, опираясь на международный и российский опыт, тренеры имеют либо медицинское, либо спортивное образование и постоянно проходят курсы повышения квалификации", говорит президент Российской федерация северной (скандинавской) ходьбы Сергей Мещеряков.

Открытый урок

Открытый урок по скандинавской ходьбе в Сиреневом саду состоится 27 июня, в среду, в 12:00 мск , а после урока всех пригласят на небольшой концерт и лотерею с розыгрышем призов. В усадьбе Воронцово пробное занятие пройдет 28 июня в 16:00. Инструктор в парке - Руслан Ярхамов, он играл в составе семи известных футбольных клубов страны, среди которых "Торпедо", а также действующий преподаватель физкультуры в университете им. Баумана. Открытые уроки по скандинавской ходьбе в парке у прудов "Радуга" проходят каждые вторник и пятницу в 10:00 и 11:00, в Перовском парке по вторникам и пятницам в 11:00 и 12:00. На занятия приглашают всех желающих.

"Обычно каждая прогулка это импровизация, которая зависит от настроения группы и трафика на парковых дорожках, хотя, конечно, есть и специально разработанные маршруты. Тренеры обещают, что будет интересно всем: и тем, кто ходит быстро, и совсем новичкам. Снаряжение выдадут прямо на месте", - добавили в "Мосгорпарке".

Все инструкторы по скандинавской ходьбе прошли специальную подготовку и разработали с участием врачей, физиологов и профессиональных спортсменов программы для тех, кому больше 55 лет. Профессионалы не рекомендуют на первых порах заниматься самостоятельно, особенно если есть какие-то проблемы со здоровьем. Ведь сертифицированный инструктор понимает, как давать нагрузку и выстроить режим занятий, исходя из собственного опыта и состава группы.