Снос недостроенной Ховринской больницы в Москве начнется осенью

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Снос недостроенной Ховринской больницы в Москве, на месте которой планируется возвести жилье для нужд программы реновации, начнется осенью текущего года. Об этом во вторник сообщил журналистам руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Демонтаж конструкций зданий, которые строились под Ховринскую больницу, начнется осенью этого года", - сказал он.

Ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщала, что город построит новые дома для нужд программы реновации на месте семи столичных долгостроев. В частности жилье построят на месте здания недостроенной Ховринской больницы, бывшего Черкизовского рынка и недостроенной с 1970-х. больницы на шоссе Энтузиастов.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых - пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.