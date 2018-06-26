Власти Москвы осенью начнут проектировать дома под реновацию

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Столичные власти уже осенью 2018 года начнут впервые проектировать дома специально под реновацию в рамках последующего переезда жителей по этой городской программе. Об этом во вторник сообщил журналистам глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Уже этой осенью мы начнем проектировать эти дома (специально под программу реновации - прим. ТАСС). Это будут совершенно новые дома по стандартам программы реновации", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов о сроках проектирования первых домов специально под программу реновации.

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Он добавил, что московский стандарт реновации проектирования по строительству новых домов уже утвержден. Основное отличие от нынешних переделанных под стандарты реновации домов (уже построенных под сторонние проекты, но переделанные под программу реновации) будет в площади квартир.

В конце мая вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин заявил о том, что первая ветхая пятиэтажка будет снесена в рамках программы реновации в Москве до конца 2018 года. Финансирование на программу реновации на сегодня составляет порядка 400 млрд рублей. До конца 2018 года планируется переселить 10 тыс. жителей. Для этих целей власти Москвы запланировали ввести порядка 30 домов для пересечения участников реновации из 43 пятиэтажек.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых - пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве.