Уроки шахмат введут с 1 сентября в начальных классах школ Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 июня. /ТАСС/. Учащиеся начальных классов в школах Северной Осетии начнут с 1 сентября учиться игре в шахматы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила министр образования и науки республики Ирина Азимова.

"Обучение шахматам с самого раннего возраста раскрывает творческие способности детей, развивает логическое мышление, память, внимание, усидчивость. Поэтому принято решение с 1 сентября ввести уроки обучения игре в шахматы во всех начальных классах", - сказала Азимова.

Разработанная минобрнауки республики программа предполагает поэтапное внедрение шахмат с 1 по 4 классы в рамках преподавания предмета "Физическая культура". Занятия по шахматам во время каникул уже проводятся в летних пришкольных лагерях республики.

На уроках помимо тактических приемов школьников будут знакомить с историей шахмат, проводить конкурсы, турниры. Для этого учителя школ республики прошли курсы повышения квалификации.

Шахматная школа в селе олимпийцев

В Северной Осетии в качестве эксперимента уроки по шахматам уже существуют в течение трех лет в селе Ногир. В небольшом населенном пункте, который попал в книгу рекордов Гиннесса по наибольшему в мире числу чемпионов по вольной борьбе, в 2016 году открылась шахматная школа имени Анатолия Карпова. На открытие приезжал сам гроссмейстер.

За три года своего существования воспитанники показывают хорошие результаты на соревнованиях различного уровня, многие из них в возрасте шести лет уже получили третий юношеский разряд.

Школа функционирует на базе существующего спорткомплекса в селе, а в средней общеобразовательной школе № 2 для внеурочных занятий шахматам отвели целый этаж.

"Уроки обучения игре в шахматы проходят в здании спорткомплекса и в нашей школе. Их посещают три раза в неделю дети с шести лет и даже взрослые. Мы отметили, что школьники, которые занимаются шахматами намного успешнее в учебе, особенно в точных науках. Поэтому вводить шахматы во всех школах - замечательная идея", - рассказал ТАСС и.о. директора школы № 2 в Ногире Герман Качмазов.