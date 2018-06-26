Четверых пострадавших после взрыва в жилом доме в Татарстане выписали из больницы

КАЗАНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Четверо пострадавших после взрыва в жилом многоквартирном доме в Заинске (Республика Татарстан) выписаны из больницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе минздрава Татарстана во вторник.

"Вчера один пострадавший мужчина пришел в сознание. После обеда из Заинской ЦРБ выписали четырех пострадавших", - сообщил собеседник агентства.

Взрыв газа в Заинске произошел вечером 22 июня в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. В результате повреждения получили девять квартир на четвертом и пятом этажах. Пострадали десять человек, двое из которых впоследствии скончались в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности.