Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Четверых пострадавших после взрыва в жилом доме в Татарстане выписали из больницы

Общество
26 июня, 15:12 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 26, июня. /ТАСС

Всего в результате ЧП пострадали десять человек, двое из которых впоследствии скончались

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Четверо пострадавших после взрыва в жилом многоквартирном доме в Заинске (Республика Татарстан) выписаны из больницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе минздрава Татарстана во вторник.

"Вчера один пострадавший мужчина пришел в сознание. После обеда из Заинской ЦРБ выписали четырех пострадавших", - сообщил собеседник агентства.

Взрыв газа в Заинске произошел вечером 22 июня в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. В результате повреждения получили девять квартир на четвертом и пятом этажах. Пострадали десять человек, двое из которых впоследствии скончались в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Татарстан Взрыв газа в жилом доме в Татарстане
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Как выбрать вкусный хлеб
3
По факту ограбления актрисы Марии Мироновой назначена проверка
4
Телеведущего Первого канала накажут за нецензурную лексику в эфире
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
После ДТП в Москве с погибшей беременной проведут несколько экспертиз
7
В ЕС заявили о готовности ответить, если США введут санкции против "Северного потока - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости