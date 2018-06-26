Путин 27 июня в Кремле вручит госнаграды 40 выдающимся россиянам

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 27 июня в Екатерининском зале Кремля проведет церемонию вручения государственных наград, сообщила пресс-служба Кремля.

В списке лауреатов, по данным пресс-службы главы государства, "деятели науки, культуры, спортсмены, космонавты, работники здравоохранения и сельского хозяйства".

"Около сорока человек получат из рук президента ордена, знаки отличия и знаки о присвоении почетных званий", - говорится в сообщении Кремля.

Подобные мероприятия проходят примерно раз в квартал. Как заметил сам Путин на одной из предыдущих церемоний, вручение государственных наград "собирает выдающихся граждан нашей страны, людей заслуженных и, безусловно, неординарных, чьи достижения имеют для России особую ценность".