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Машинисты одной из центральных линий метро Лондона устроят забастовку в дни визита Трампа

Общество
26 июня, 15:18 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 26, июня. /ТАСС

Однако в заявлении транспортного профсоюза RMT не указано, что забастовка связана именно с визитом главы Белого дома

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ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Машинисты поездов, курсирующих по линии Пиккадилли лондонского метрополитена, устроят забастовку во время визита в Великобританию Дональда Трампа. Об этой акции сообщил во вторник на своем сайте транспортный профсоюз RMT.

"RMT сегодня подтвердил, что его члены в рядах машинистов, работающих на линии Пиккадилли, устроят забастовку в связи с рядом действий, от которых пострадали условия труда и численность персонала, что превратило линию в объект, где люди испытывают стресс. Члены RMT будут бастовать с 21:00 (23:00 мск) в среду 11 июля до 01:00 (03:00 мск) в субботу 14 июля 2018 года", - сказано в заявлении профсоюза.

Линия Пиккадилли имеет огромное значение для британской столицы, поскольку соединяет Лондон с крупнейшим аэропортом Европы Хитроу. В сообщении не указывается на какую-то связь забастовки с рабочим визитом главы Белого дома, намеченной на 13 июля. Однако она совпадает с ней по срокам и должна еще больше усложнить транспортную ситуацию в центре британской столицы.

На 13 июля в Лондоне запланирована демонстрация под лозунгом "Остановите Трампа". О своем намерении принять в ней участие в интернете уже заявили 53 тыс. человек.

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