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ГИБДД призывает водителей отказаться от дальних поездок в жаркую погоду

Общество
26 июня, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

По прогнозам синоптиков, в течение недели температура в Центральном федеральном округе будет держаться на отметке 30 градусов

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Госавтоинспекция призывает водителей быть аккуратными в анормально жаркую погоду и по возможности отказаться от дальних поездок. Как сообщили ТАСС в ГИБДД, по прогнозам синоптиков, на текущей неделе в Центральном федеральном округе столбик термометра будет держаться на отметке 30 градусов.

"Повышенная температура несет в себе ряд опасностей для автомобилистов, поэтому в эти дни нужно быть предельно внимательными и осторожными на дороге. Прежде всего следует заблаговременно проверить техническое состояние автомобиля, особенно, если планируется дальняя поездка. Посмотреть, как работают системы кондиционирования и электроника, проверить состояние аккумулятора, чтобы избежать его "закипания" на дороге", - предупредили в ГИБДД.

Госавтоинспекция также рекомендует водителям во время поездки в жаркую погоду обязательно время от времени протирать лицо и шею влажной салфеткой, а в длительную поездку брать с собой термос с прохладительным напитком, лучше - минеральную воду, которая хорошо утоляет жажду.

"На парковке следует поставить машину в тень либо закрыть лобовое стекло изнутри специальным экраном, а приборную панель - полотенцем, тряпкой. Если автомобиль долгое время стоял на солнце, начинать движение необходимо только после проветривания его салона. Необходимо внимательно следить за состоянием своего здоровья, если присутствует головокружение, слабость, сильная головная боль, то следует остановиться - продолжать движение с подобными симптомами крайне опасно", - сказал собеседник агентства, подчеркнув, что ни в коем случае в жаркую погоду нельзя оставлять в салоне автомобиля детей и домашних животных.

"Госавтоинспекция напоминает, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью к сотрудникам ГИБДД как на дороге, так и по телефонам дежурных частей или непосредственно в подразделение. Сотрудники постараются оказать все возможное содействие", - сказал собеседник агентства.

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