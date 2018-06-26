К 2024 году 12 промышленных центров России снизят выбросы загрязняющих веществ

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Двенадцать промышленных центров 10 субъектов России снизят выбросы загрязняющих веществ на 20% к 2024 году в рамках нацпроекта "Экология". Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

О ходе подготовки проекта "Реализация комплексных планов мероприятий по снижению вредных выбросов в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах" на заседании в Минприроды рассказал заместитель руководителя Росприроднадзора Рамиль Низамов. "Проект документа предусматривает 398 мероприятий для 12 городов в 10 субъектах, что позволит снизить объем выбросов почти в 2 раза - с 4074,8 тыс. т в 2017 году до 2134,3 в 2024 году. В соответствии с Указом президента РФ, не менее, чем 20%, должно составить снижение совокупного объема выбросов в наиболее загрязненных промышленных центрах к 2024 году", - цитирует Низамова пресс-служба Минприроды.

Отмечается, что снижение выбросов планируется осуществлять за счет модернизации, улучшения эффективности очистки выбросов, снижения негативного воздействия городского общественного транспорта на окружающую среду, создания "зелёных поясов" и ряда других мер.

В соответствии с Указом президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух должны быть реализованы в крупных промышленных центрах, включая 12 городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу.

Ранее глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин отмечал, что национальный проект в августе 2018 года должен быть представлен на рассмотрение в правительство РФ.