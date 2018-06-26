Лечебные учреждения Коми будут оптимизировать с учетом мнения населения

СЫКТЫВКАР, 26 июня. /ТАСС/. Решения по оптимизации лечебных учреждений в Коми отныне будут приниматься после широкого обсуждения и с учетом мнения местных жителей. Соответствующие поправки в региональное законодательство утвердили во вторник депутаты Госсовета республики.

Как пояснил журналистам председатель комитета по социальной политике регионального парламента Сергей Артеев, с принятием поправок правительство региона взяло на себя обязательства создавать специальные комиссии в случае ликвидации лечебных учреждений.

"В комиссии будут входить представители Госсовета, профильных министерств, муниципальные депутаты, некоммерческие организации, защищающие права граждан в сфере медицины. Законопроект предполагает публичные слушания, решения по оптимизации должны приниматься с учетом мнения жителей республики", - сказал Артеев.

По мнению депутатов, добавил он, законопроект давно назрел. "Оптимизация происходит по всем фронтам, мы слышим о закрытии малокомплектных школ, о слиянии поликлиник, как в Сыктывкаре или в Усть-Цильме. Законопроект отрезвит или, по крайней мере, заставит более глубоко рассматривать вопрос, оценивать все риски при принятии таких решений. Закон и депутатский контроль в итоге позволит сдержать решения по оптимизации", - считает законодатель.