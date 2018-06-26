Стратегия развития заказников на 10 лет утверждена в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 26 июня. /ТАСС/. Правительство Архангельской области утвердило стратегию развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) региона до 2028 года, сообщила во вторник пресс-служба региональной администрации.

"Правительство области утвердило стратегию развития особо охраняемых природных территорий на 10 лет. В ближайшее десятилетие сеть ООПТ регионального значения будет дополнена девятью объектами. Это государственный природный парк "Звозский", памятники природы "Туровский лес" и "Онежский берег", заказники "Ковжинский", "Тиманский", "Пезский", "Себболото", "Двинско-Пинежский" и "Лекмох", - сказали ТАСС в пресс-службе.

В стратегии предусмотрено расширение уже существующих особо охраняемых природных территорий: Кулойского, Чугского, Шиловского заказников. За 10 лет доля земель, отведенных под особо охраняемые природные территории, вырастет с 11,2 до 13,5% от всей площади Архангельской области. Размер финансирования из средств областного бюджета на реализацию плана по развитию системы ООПТ составляет 107,2 млн рублей.

В Архангельской области расположено 111 особо охраняемых природных территорий. Их общая площадь, включая водные объекты, составляет 11,2 млн гектаров. По этому показателю регион занимает седьмое место в России и второе место среди субъектов Северо-Западного федерального округа.