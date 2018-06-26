Москальковой отказали во встрече в СИЗО Киева с осужденным Максимом Одинцовым

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не смогла во вторник посетить в СИЗО Киева находящегося там российского военнослужащего Максима Одинцова и приняла решение вернуться в Москву, где будет ожидать положительного решения украинских властей.

В беседе с журналистами российский омбудсмен сообщила, что украинская сторона при отказе сослалась на отсутствие "необходимых документов". "Такой вопрос не регулируется законом, там не описано, какие документы необходимы консулу или уполномоченному при условии, что у человека два гражданства", - объяснила Москалькова. Она напомнила, что "есть закон об омбудсмене Верховной рады, в котором говорится о том, что любой гражданин, в том числе иностранный, может вместе с представителем Рады посетить СИЗО, но этого не произошло".

По ее словам, в ноте, которую она получила от украинской стороны, ничего не было сказано о необходимости таких документов. "Мы получили разъяснение пенитенциарной системы только что и будем теперь работать. Сроков рассмотрения заявления минюстом - нет, - уточнила она. - Но рекомендации, которые дал нам руководитель СИЗО, будут выполнены, и запрос в минюст будет направлен".

Поэтому, сообщила Москалькова, она приняла решение пока вернуться Москву. "Я вернусь в Москву, так как необходимо приезжать уже тогда, когда есть определенное решение от минюста и есть надежда на позитивные шаги. Слишком много у уполномоченного других дел, чтобы можно было так свободно и спокойно находится в стране", - сообщила она журналистам.

Принцип взаимности

Москалькова также вновь указала, что ее нынешняя поездка осуществляется в рамках договоренности о синхронности посещения омбудсменами осужденных в двух странах.

"У меня была совместная с консулом Украины встреча в Омске с Дмитрием Штыбликовым, - напомнила она. - Он был в списке, полученном от украинской стороны. Мы просим ответного шага - одного человека на территории Украины, который находится в СИЗО, любого, которого назовет Украины. Этого требует принцип синхронности и паритетности. То, что Денисова не приехала в Омск, это была ее воля. Она была приглашена на встречу с Штыбликовым".

Москалькова также добавила, что нынешнее решение украинских властей "ведет к обострению двусторонних отношений". По ее словам, состоявшийся у нее сегодня телефонный разговор с украинской коллегой Людмилой Денисовой "пока не дает оптимизма для того, чтобы сделать вывод, что стороны могут конструктивно двигаться навстречу друг к другу".

В свою очередь в пресс-службе российского омбудсмена отметили, что в списке требуемых документов на посещение Одинцова значатся разрешения от минюста и суда.

"Татьяна Москалькова отметила, что очень сожалеет о принятом решении, поскольку оно могло стать шагом доброй воли в отношениях наших государств и проявлением взаимности в посещении граждан России и Украины омбудсменами", - говорится в сообщении пресс-службы.

Поездка Москальковой

Российский омбудсмен прибыла в Киев во вторник утром поездом из Москвы в надежде встретиться с российским военнослужащим Максимом Одинцовым и членами экипажа судна "Норд". Встреча с моряками состоялась. После нее Москалькова сообщила, что намерена обратиться к руководству компетентных органов Украины с просьбой об их освобождении и возвращении на родину.

После задержания в марте в Азовском море судна "Норд" украинской Госпогранслужбой морякам не разрешается покинуть территорию страны по российским документам, так как официальный Киев считает их гражданами Украины, проживающими в Крыму.