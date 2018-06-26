Телеведущего Первого канала накажут за нецензурную лексику в эфире

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Телеведущий Артем Шейнин получит взыскание за употребленное матерное слово в прямом эфире программы "Время покажет".

"С ним будет проведена беседа, наложено взыскание", - сказал ТАСС во вторник представитель пресс-службы Первого канала, не уточнив характер взыскания.

Телеведущий употребил нецензурное слов в прямом эфире, пересказывая свой диалог с болельщиком по итогам матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая.

Россияне уступили уругвайцам в понедельник, 25 июня, со счетом 0:3 в заключительной игре группового этапа чемпионата. Команда заняла второе место в группе А, набрав шесть очков и пройдя в 1/8 финала, где сыграет с испанцами. Матч состоится 1 июля на московском стадионе "Лужники", встреча начнется в 17:00 мск.