Абоненты Tele2 сообщают о проблемах в работе оператора связи

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Перебои в работе оператора Tele2 наблюдаются во вторник в России, проблемы, в частности, появились у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего популярные сервисы.

Согласно данным ресурса, больше трети пользователей Tele2 (35%) испытывают проблемы с работой мобильного интернета. Еще 33% наблюдают сбои в работе мобильной связи, а также 30% жалуются на перебои в работе всех сервисов.

Судя по карте сбоев, опубликованной на ресурсе, проблемы в работе Tele2 наблюдаются у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Калининграда, Казани, Челябинска, Екатеринбурга, а также Нижнего Новгорода и Воронежа.

ТАСС пока не располагает комментарием оператора.

Tele2 - торговая марка, под которой работает российский оператор связи ООО "Т2 РТК Холдинг". Владельцем бренда Tele2 является шведская телекоммуникационная компания Tele2 Holding AB, которая представляет услуги связи в 10 странах Европы, в том числе в Латвии, Литве, Эстонии и на Украине. Tele2 предоставляет услуги сотовой связи в более чем 60 регионах России, абонентская база - около 40 млн человек.