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Парламент Нидерландов одобрил запрет закрывающей лицо одежды

Общество
26 июня, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Инициатива подразумевает, что нарушителей будут штрафовать на $450

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ТАСС, 26 июня. Верхняя палата парламента Нидерландов проголосовала за введение национального запрета на ношение головных уборов и предметов одежды, закрывающих лицо. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

В 2016 году за этот проект проголосовала нижняя палата парламента страны, однако для его вступления в силу было необходимо одобрение верхней палаты. Запрет распространяется, в частности, на бурки (женское одеяние, похожее на паранджу, полностью закрывающее тело и лицо) и никабы (женский головной убор с узкой прорезью для глаз, закрывающий лицо), а также на балаклавы (маски, закрывающие лица) и мотоциклетные шлемы. Эти предметы, согласно закону, нельзя будет носить в общественном транспорте, образовательных и медицинских учреждениях, а также правительственных зданиях. Нарушителям правила будет грозить штраф до $450.

Несколько лет назад власти страны хотели ввести полный запрет на любую исламскую одежду, однако этот план не удалось реализовать из-за распада правительственной коалиции. После этого Государственный совет, главный консультативный орган страны, рекомендовал не вводить запрет, отметив, что в действующем законодательстве имеется достаточно положений, в соответствии с которыми люди обязаны показывать свои лица.

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