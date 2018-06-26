Парламент Нидерландов одобрил запрет закрывающей лицо одежды

ТАСС, 26 июня. Верхняя палата парламента Нидерландов проголосовала за введение национального запрета на ношение головных уборов и предметов одежды, закрывающих лицо. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

В 2016 году за этот проект проголосовала нижняя палата парламента страны, однако для его вступления в силу было необходимо одобрение верхней палаты. Запрет распространяется, в частности, на бурки (женское одеяние, похожее на паранджу, полностью закрывающее тело и лицо) и никабы (женский головной убор с узкой прорезью для глаз, закрывающий лицо), а также на балаклавы (маски, закрывающие лица) и мотоциклетные шлемы. Эти предметы, согласно закону, нельзя будет носить в общественном транспорте, образовательных и медицинских учреждениях, а также правительственных зданиях. Нарушителям правила будет грозить штраф до $450.

Несколько лет назад власти страны хотели ввести полный запрет на любую исламскую одежду, однако этот план не удалось реализовать из-за распада правительственной коалиции. После этого Государственный совет, главный консультативный орган страны, рекомендовал не вводить запрет, отметив, что в действующем законодательстве имеется достаточно положений, в соответствии с которыми люди обязаны показывать свои лица.