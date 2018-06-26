На дорогах Саудовской Аравии появятся первые дальнобойщицы

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 26 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Меньше недели прошло с тех пор, как саудовские женщины обрели право водить автомобиль. Некоторые девушки продолжают учиться вождению, чтобы стать первыми в истории страны дальнобойщицами.

Как сообщила газета Asharq Al-Awsat, несколько десятков девушек готовятся к экзамену по управлению большегрузными автомобилями в специализированном центре, разместившемся в университете им. короля Абдель Азиза в Джидде. В общей сложности там оборудованы три тренировочные площадки для обучения навыкам вождения. В распоряжении автошколы 43 легковых и грузовых автомобиля с механической и автоматической коробкой передач. Как признаются девушки, по окончании курса они намерены вернуться домой уже в новом качестве, чтобы помогать по хозяйству семьям, доставляя воду и прочие грузы в пустынных районах королевства.

Помимо навыков вождения учениц готовят и к чрезвычайных ситуациям на дорогах. Выпускницы не только освоят правила дорожного движения, но и будут способны самостоятельно отремонтировать автомобиль, освоят основы его внутреннего устройства. Претенденткам необходимо будет пройти 30-часовой курс практики и теории, после чего они будут допущены до экзамена в реальных условиях.

24 июня тысячи саудовских женщин выехали на дороги королевства за рулем собственных авто, что раньше жестко наказывалось и было вне закона. Массовые заезды прошли в крупных городах страны, на полночных перекрестках автомобилисток встречали восторженные подданные, правоохранители одаривали прекрасный пол букетами цветов. В числе первых по проспектам ночной столицы проехалась саудовская принцесса Рим вместе с отцом-миллиардером принцем Аль-Валидом бен Талялем. Находясь за тысячи километров от дома другая саудовская подданная Хамад Асиль возвестила об историческом моменте, дав старт гран-при Франции в классе "Формула-1" за рулем гоночного болида.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд 26 сентября минувшего года дал женщинам право на управление автомобилем. Он подписал указ, дающий прекрасному полу возможность получать водительские удостоверения всех категорий наравне с мужчинами. По прогнозам властей, к 2020 году число автомобилисток в королевстве достигнет 3 млн, а снятие запрета внесет вклад в экономику и позволить увеличить число работающих женщин до 30%.