В Новгородской области построят девять мусоросортировочных комплексов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 июня. /ТАСС/. Новгородская область получила федеральную субсидию, по которой до 2021 года в регионе будет запущено семь мусоросортировочных комплексов, еще два построят по концессии. После их открытия количество сортируемых отходов в регионе должно возрасти до 80%, сообщил во вторник ТАСС министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии области Владимир Королев.

"До конца этого года будут открыты два мусоросортировочных комплекса в Валдае и Шимске, на них выделено около 24 млн рублей. Есть заявки на следующий год по строительству комплексов в Мошенском, Хвойной, Малой Вишере, Крестцах, Пестове. Еще два мусоросортировочных комплекса должны появиться по концессионным соглашениям в Боровичах и Чудово", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, с вводом всех запланированных комплексов общее количество отходов региона, которое будет сортироваться, возрастет до 80%. Ежегодно в Новгородской области образуется 240 т мусора, половина которого сортируется в единственном комплексе в Великом Новгороде.