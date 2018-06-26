На борьбу с онкологией и ВИЧ в Ярославской области дополнительно выделят 1 млрд рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Порядка 1 млрд рублей будет дополнительно выделено из бюджета Ярославской области на закупку препаратов для лечения онкозаболеваний, гепатита и ВИЧ, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Около миллиарда рублей будет выделено в Ярославской области дополнительно для борьбы с социально значимыми заболеваниями. Речь идет о таких болезнях, как меланома, гепатиты В и С, ВИЧ, рак шейки матки и молочной железы. Большая часть средств пойдет на лекарственное обеспечение современными препаратами людей, страдающих онкопатологиями", - говорится в сообщении.

В частности, на эти средства власти региона закупят оборудование и расходные материалы для проведения химиотерапии - порт-системы, ПИК-катетеры, одноразовые помпы. Будут приобретены цитологический процессор для выявления вируса папилломы, комплект оборудования, анализаторы для скрининга и расходные материалы, препараты для лечения гепатитов С и В на сумму 200 млн рублей. Также в регионе закупят антиретровирусные препараты на сумму более 71 млн рублей для борьбы с ВИЧ.