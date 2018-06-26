В Ленинградской области нашли останки солдат, участвовавших в прорыве "Линии Маннергейма"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Останки 97 красноармейцев, погибших во время войны между Советским Союзом и Финляндией (1939 - 1940 гг.), обнаружены в Выборгском районе Ленинградской области. Поисковые работы выполнялись военнослужащими гвардейской Красносельской мотострелковой бригады Западного военного округа, сообщили ТАСС в пресс-службе ЗВО.

"В ходе поисковых работ в Выборгском районе Ленобласти бойцы гвардейской Красносельской мотострелковой бригады Западного военного округа обнаружили останки 97 красноармейцев, четверо из них опознаны по именным предметам", - отметил представитель округа.

Удалось идентифицировать ранее считавшегося пропавшим без вести Ульяна Григорьевича Левина, призванного из Грицевского района Украинской ССР. Также были опознаны: Ряхваер Симонян, призванный из Гукасянского района Армянской ССР, Василий Федорович Муравко, призванный из города Сталино (нынешний Донецк). "По именной ложке опознан Иван Николаевич Смирнов, однако из-за отсутствия данных в боевых документах, уточнением его личности в архивах занимаются сотрудники военного комиссариата Ленобласти", - отметили в ЗВО.

Эти солдаты служили в седьмой стрелковой дивизии седьмой армии Северо-Западного фронта. Они погибли в феврале 1940 года, в ходе ожесточенных лесных боев неподалеку от "Линии Маннергейма". Они будут захоронены с воинскими почестями, на месте их захоронения создадут мемориал.

Также найдены элементы вооружения, обмундирования и боеприпасы. С территории раскопок вывезено и уничтожено свыше 200 взрывоопасных находок.

О "Линии Маннергейма"

"Линия Маннергейма" - комплекс защитных сооружений длиной свыше 130 км, проложенный по Карельскому перешейку в межвоенный период. В период советско-финской войны 1939 - 1940 годов линия стала рубежом финской обороны. Первый ее штурм не принес результата. Преодолеть укрепления Красной армии удалось во время февральского наступления 1940 года.