Уникальные часы Rolex проданы на аукционе в Англии за $221 тыс.

ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Редкие часы Rolex Submariner 6538 Big Crown с внутренними повреждениями стекла и стального корпуса, что очень затрудняет определение по ним времени, ушли с молотка на аукционе в Англии за £167 тыс. ($221,5 тыс.). За этот хронометр, предложенный аукциону британцем, который купил их в 1956 году, развернулась ожесточенная борьба, и в конце концов он был продан за сумму, более чем вчетверо превышающую первоначальную, говорится в сообщении торгового дома Lockdales в Саффолке (графство на востоке Англии).

По словам его представителя Криса Элми, подобные часы можно было приобрести в середине 1950-х за £100 (около £2,3 тыс. по нынешнему курсу), и таким образом их стоимость в более чем 70 с лишним раз превзошла первоначальную.

Аукционер предположил, что видимый ущерб еще более раззадорил коллекционеров, поскольку это служило доказательством того, что часы не ремонтировались и сохранили все оригинальные детали. Интерес инвесторов подогревался и тем, что точно такие часы были на руке агента 007, роль которого исполнил актер Шон Коннери, в ленте "Голдфингер" (1964).

"Мы знали, что часы пойдут нарасхват, однако не думали, что за подобную сумму, от которой у продавца просто дух захватило", - отметил Элми. Эти деньги, по словам бывшего владельца, помогут ему облегчить жизнь на пенсии.

Ранее на аукционе Fellows в Бирмингеме за более £52 тыс. (свыше $73 тыс.) были проданы часы Rolex Panerai 3646, которые британский сержант Джордж Роусон снял с запястья немецкого ныряльщика, пытавшегося взорвать мост в Нидерландах во время Второй мировой войны.