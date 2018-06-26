В ОП РФ считают необходимым создание новой международной организации по защите журналистов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что в настоящее время назрел вопрос о создании новой международной организации, которая будет заниматься вопросом защиты журналистов.

Он напомнил об инциденте с российским журналистом и председателем комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества Евгением Примаковым, которого Служба безопасности Украины (СБУ) не пустила в Киев на конференцию ОБСЕ "Укрепление свободы СМИ и плюрализма на Украине во время конфликтов вокруг нее", сославшись на то, что россиянин якобы угрожает нацбезопасности Украины. Кроме того, ему запретили въезд на Украину на пять лет.

В беседе с ТАСС Малькевич отметил, что ни одна международная организация по защите прав журналистов не отреагировала должным образом на произошедшее. По его мнению, действующие в настоящее время "фейковые некоммерческие организации, которые занимаются защитой журналистов" абсолютно не справляются с теми вызовами, которые перед ними ставят современные реалии.

"Я считаю, что назрел вопрос, того, что необходимо создание новой реальной международной правозащитной журналистской организации", - подчеркнул он в этой связи.

Малькевич также сообщил, что в комиссии готовится специальный доклад по поводу нарушений прав журналистов в Европе. "В него войдут, в частности, и история ареста главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, и сегодняшняя неприятная история с нашим коллегой Евгением Примаковым", - добавил он.

Позиция палаты

В самой Общественной палате возмущены недопуском Примакова на территорию Украины. Украинская сторона, как отметили в ОП РФ, "еще раз продемонстрировала истинное отношение к свободе печати, забыв о том, что журналист - это не военный, он не принимает участие в вооруженном конфликте".

"Ситуация абсурдна: ОБСЕ проводит в Киеве конференцию, посвященную свободе слова, - и на нее не пускают журналиста. Может быть, после этого цивилизованный мир увидит наконец, что проводить мероприятия европейского уровня на Украине невозможно, потому что официальный Киев не в состоянии обеспечить открытое участие в этом всех заинтересованных сторон", - говорится в заявлении палаты.

В ОП РФ убеждены, что конференция по свободе СМИ на Украине была дискредитирована еще до того, как началась, "потому что произошедший столь явный и откровенный демарш за несколько часов до ее старта - это плевок в лицо организаторам и всей демократической Европе".