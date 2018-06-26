Обратившаяся к Путину в ходе "Прямой линии" Ирина Баракат получила паспорт РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Уроженка Украины Ирина Баракат, обратившаяся к президенту РФ Владимиру Путину в ходе "Прямой линии", получила паспорт гражданина России. На торжественной церемонии в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, где она проходит лечение, документ ей вручил начальник Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов, передает корреспондент ТАСС.

"Вы очень много сделали для Российской Федерации и Сирийской Республики, пожертвовав самым основным, что у вас есть - здоровьем. Удачи вам и здоровья", - сказал Умнов, передавая ей паспорт и букет алых роз.

"Я очень рада тому, что случилось. Благодарю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за все, что он сделал - за то, что дал приказ Министерству обороны, Сергею Шойгу вывезти меня на лечение в Санкт-Петербург. За то, что принял решение помочь мне с получением гражданства, увидеть детей", - сказала Баракат журналистами после церемонии, выразив также благодарность тем, кто участвовал в ее лечении и восстановлении.

Баракат рассказала, что успела позвонить сыновьям и поделиться произошедшим. "Чувства передать очень сложно, но гордость в душе", - сказала она. На вопрос о том, что она сделает в первую очередь после получения паспорта, Ирина ответила: "Сперва сфотографирую и отправлю мужу и детям, далее займусь реабилитацией".

Бойцовский характер

Отвечая на вопросы журналистов о здоровье Баракат, начальник кафедры клиники военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии Владимир Хоминец отметил, что в настоящее время состояние Ирины удовлетворительное, она ходит на примерочных протезах. "Я бы хотел подчеркнуть и отметить мотивацию Ирины и ее бойцовский характер. Нужно, чтобы даже мужчины позавидовали этой скромной женщине", - сказал он.

По его словам, в дальнейшем планируется подготовка окончательных протезов и окончательное восстановление - этот этап будет проходить в петербургском Институте протезирования имени Альбрехта. "Ирина будет ходить ровно и красиво", - сказал Хоминец.

В понедельник стало известно, что президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ Ирине Баракат, обращавшейся к нему на "Прямую линию" в июне. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Обращение на "Прямой линии"

7 июня Баракат позвонила на "Прямую линию" из Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга. В результате атаки боевиков в июне 2016 года одна из самодельных бомб взорвалась в доме, где находилась семья Ирины. Закрыв своих детей, женщина лишилась ноги и кисти руки. Впоследствии Ирину, которая в Сирии работала переводчиком, перевезли на лечение в Санкт-Петербург.

В обращении к главе государства Баракат попросила о помощи с получением гражданства России, потому что его отсутствие не позволяет Ирине пригласить в Санкт-Петербург ее семью. В Сирии остались ее супруг и трое детей, старшему из которых 15 лет, а младшей дочери - семь лет.

"Я попрошу Министерство обороны, чтобы коллеги там [в Сирии] нашли ваших родственников, чтобы доставили их в Россию. И сделаю то, о чем вы меня просите, - пообещал ей Путин. - Это в компетенции президента Российской Федерации - предоставление гражданства. Вы его получите".