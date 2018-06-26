Центр НТИ на базе ДВФУ будет готовить специалистов по виртуальной реальности

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Разработка образовательных программ и подготовка квалифицированных кадров в области виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR) станет одним из главных направлений работы Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом сообщил ТАСС директор центра Александр Лукичев, назначенный на эту должность во вторник.

Центр Национальной технологической инициативы, который был создан на базе ДВФУ в 2017 году, специализируется на технологиях дополненной и виртуальной реальности. Здесь планируется создать российскую платформу разработки приложений в сфере VR/AR, которая должна сделать их создание таким же простым, как и приложений для телефонов.

"Квалифицированные кадры могут появиться только при наличии профильного образования. Если раньше это считалось нонсенсом, то сейчас уже можно обучаться и на гейм- дизайнера, и на продюсера игровых проектов. Пришла очередь VR и дополненной реальности также получать какую-то специализацию, тем более что на базе Дальневосточного университета можно вывести эту студию в рамки федеральной программы. [Подготовка квалифицированных кадров] - это одна из задач", - сказал Лукичев.

Другой важной задачей он считает покрытие потребностей бизнеса в компетентных специалистах. "Должны получиться хотя бы начального уровня специалисты, которые могут войти в индустрию, условно говоря, без опыта работы, но с каким- то базисом знаний", - пояснил он.

Еще одним направлением работы центра Лукичев называет выстраивание диалога между образовательными организациями и бизнесом. Целью такого диалога должен стать обмен технологиями между различными проектами, а также поддержка стартапов в области виртуальной и дополненной реальности. По словам Лукичева, дополнительно центр будет изучать возможность использования технологий VR и AR в других сферах образования.

О программе

НТИ - долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет.

В послании Федеральному Собранию в декабре 2014 года президент России Владимир Путин обозначил НТИ одним из приоритетов государственной политики. В декабре 2017 года конкурсная комиссия Минобрнауки РФ выбрала шесть центров компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе вузов и научных организаций в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Владивостоке.

Ожидается, что всего в 2017-2020 годах на государственную поддержку центров компетенций НТИ будет выделено 7,8 млрд рублей. Государственные гранты будут направлены на финансовое обеспечение создания и развития центров.