На Кубе в возрасте 117 лет умерла одна из старейших женщин в мире

ГАВАНА, 26 июня. /ТАСС/. На Кубе в возрасте 117 лет скончалась Мария Эмилия Кесада, которая считалась одной из старейших женщин в мире. Как сообщила кубинская газета 5 de Septiembre, долгожительница ушла из жизни в городе Сьенфуэгос, где проживала со дня своего рождения 5 января 1901 года.

Кесада всю жизнь прожила незамужней и у нее не осталось прямых наследников. Однако от ее 15 родных братьев и сестер остались многочисленные племянники. По их словам, при жизни Мария Эмилия объясняла причину своего долголетия хорошим настроением, добрым отношением к окружающим и отсутствием привычки к излишествам в питании.

Большую часть жизни Кесада проработала в католическом приходе "Монсеррат". За добрый характер прихожане прозвали ее "Ла Хойа де Монсеррат", что с испанского переводится как "Драгоценность Монсеррата".

Кесада не была зарегистрирована Геронтологической исследовательской группой, которая отслеживает супердолгожителей в мире. Официально считается, что на данный момент японка Тие Мияко является самым пожилым человеком в мире, 2 мая этого года ей исполнилось 117 лет. Однако Кесада на несколько месяцев была старше долгожительницы из Японии.

На Кубе насчитывается более 800 человек, достигших столетнего возраста, а средняя продолжительность жизни составляет 78 лет. Эту статистику можно было бы считать оптимистичной, если бы не низкий уровень рождаемости на острове. По прогнозам демографов, с такими показателями к 2030 году третью часть жителей Кубы будут составлять граждане в возрасте 60 лет, и население страны окажется самым старым в Латинской Америке.