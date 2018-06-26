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Замгенсека ООН: производство опиума в мире достигло рекордного уровня

Общество
26 июня, 18:38 дата обновления: 26 июня, 19:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

В прошлом году производство опиума увеличилось на 65% и достигло 10,5 тыс. тонн

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ООН, 26 июня. /ТАСС/. Производство опиума в мире достигло 10,5 тыс. тонн, что является рекордным уровнем с начала мониторинга ситуации профильными структурами ООН. Об этом заявил во вторник исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности (ОНП), замгенсека всемирной организации Юрий Федотов на заседании Совета Безопасности ООН по Афганистану.

"На 65% в прошлом году увеличилось производство опиума - до 10,5 тыс. тонн. Это самый высокий объем, зафиксированный ОНП ООН с начала мониторинга", - сказал он. "В основном этот опиум происходит из Афганистана, где выращивается опиумный мак и ведется производство", - пояснил Федотов, отметив, что оно "достигло беспрецедентных объемов". Такая ситуация имеет дестабилизирующий потенциал для страны, региона и международного сообщества", - предупредил замгенсека ООН.

Со своей стороны постоянный представитель Афганистана при ООН Махмуд Сайкал информировал, что "за первые шесть месяцев 2018 года афганская контртеррористическая полиция осуществила 1688 операций, перехватив 112,5 тыс. тонн наркотиков и уничтожив значительное количество лабораторий по производству наркотических веществ".

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