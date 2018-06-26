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Папа Римский на встрече с Макроном обсудил вопросы безопасности на Ближнем Востоке

Общество
26 июня, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Также стороны побеседовали на тему окружающей среды и миграции

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ТАСС, 26 июня. Папа Римский Франциск во вторник на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Апостольском дворце обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке, а также обменялся подарками. Как говорится в коммюнике службы печати Святого престола, президент и понтифик в беседе уделили значительное внимание предотвращению и разрешению конфликтов, а также вопросам разоружения.

Помимо этого, они обсудили защиту окружающей среды и вопросы миграции, а также перспективы Европейского проекта, отмечается в документе.

Новостной телеканал RAI News 24 сообщил, что по итогам встречи за закрытыми дверями, которая продолжалась около 45 минут, собеседники обменялись подарками. По случаю приезда президента Франции папа Бергольо преподнес Макрону медальон с изображением святого Мартина Турского, который делится плащом с бедняком. "Этот медальон создал римский мастер в прошлом веке, - рассказал Папа Римский. - Его значение в том, что призвание всех правителей - помогать бедным".

Президент Франции, в свою очередь, подарил главе Римско-католической церкви редкое издание книги Жоржа Бернаноса "Дневник сельского священника" на итальянском языке. При этом, как уточняет телеканал, папа Бергольо признался, что это произведение ему очень нравится и он не раз его перечитывал.

Во второй половине дня президент Франции отправился в Собор святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме, где принял участие в торжественной церемонии, посвященной присвоению ему титула почетного каноника этой базилики. Ему был вручен крест святого Иоанна - награда, которая вручается французским королям и президентам еще со средних веков. Среди предшественников Макрона, получивших этот орден, - президенты де Голль, Жискар д'Эстен, Ширак и Саркози, отмечают обозреватели.

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Персоны
Макрон, Эмманюэль Франциск (Папа Римский)
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