Минпросвещения проработает задачу по обеспечению работы школы в селе Старая Суртайка

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Минпросвещения совместно с правительством Алтайского края детально проработает вопрос обеспечения работы школы в селе Старая Суртайка, вопрос о которой поступил на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ведомства.

Во вторник был опубликован перечень поручений Владимира Путина по итогам "Прямой линии". В частности, глава государства поручил Министерству просвещения РФ совместно с правительством Алтайского края обеспечить работу школы в селе Старая Суртайка Красногорского района Алтайского края, проведя в здании школы ремонт и укомплектовав ее необходимыми педагогическими кадрами. Кроме того, глава государства поручил выделить дополнительный школьный автобус для доставки учащихся из населённых пунктов Мост-Иша и Новая Суртайка. Эти задачи должны быть решены до 15 августа 2018 года.

"Развитие и поддержка сельских школ, выполняющих роль образовательных центров, - задача, требующая пристального внимания. Министерство совместно с правительством Алтайского края детально проработает задачи, обозначенные президентом России, сфокусировавшись на повышении качества инфраструктуры, обеспечении необходимого кадрового ресурса и обеспечении подвоза учащихся в школу села Старая Суртайка Алтайского края", - отметили в пресс-службе.