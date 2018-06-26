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Ярославская область направит 500 млн рублей на решение экологических проблем в регионе

Общество
26 июня, 19:23 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 26, июня. /ТАСС

Средства выделит правительство Москвы в рамках межбюджетного трансферта

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Власти Ярославской области направят 500 млн рублей, выделенных в рамках межбюджетного трансферта правительством Москвы, на решение экологических проблем в регионе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Ярославской области.

"Депутаты областной думы поддержали изменения в бюджет, предусматривающие распределение 500 млн рублей, выделенных в рамках межбюджетного трансферта правительством Москвы. По предложению регионального правительства эти средства будут использованы для реализации комплекса мероприятий по усилению экологической безопасности в регионе", - говорится в сообщении.

На модернизацию полигона "Скоково", который находится под Ярославлем и принимает мусор из Москвы, будет направлено более 320 млн рублей. Как уточняет пресс-служба, эти средства пойдут на развитие инфраструктуры по сбору, обработке и размещению отходов, а также на разработку и реализацию проекта по утилизации фильтрата. Полигон получит современную технику, будет обустроена станция весового контроля.

Около 78 млн рублей власти направят на создание экоаналитической лаборатории. Она позволит повысить качество экологического контроля водоисточников, сточных вод предприятий, атмосферного воздуха, почвы. Образовательный экологический проект "Шаг в будущее" получит 86,1 млн рублей. В его рамках в регионе будут реализованы проекты по изучению робототехники и экологии для школьников.

Средства от правительства Москвы также будут направлен на инвентаризацию объема выбросов парниковых газов, проведение мероприятий по сбору и утилизации ртутьсодержащих отходов, а также на благоустройство дворовых и общественных пространств в Ярославской области.

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