Проект московского парка "Зарядье" вошел в шорт-лист архитектурной премии WAF

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Проект "Зарядья", крупнейшего открытого за последние годы парка в центре Москвы, вошел в шорт-лист премии WAF ("Всемирного фестиваля архитектуры"), которая признана экспертами архитектурным "Оскаром". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

"Наше "Зарядье" вошло в шорт-лист архитектурной премии WAF. Эту награду называют "Оскаром" архитектурного мира. Ранее парк уже был признан одним из лучших ландшафтных проектов и теперь поборется за первое место. Желаю удачи!", - написал мэр.

Наше #Зарядье вошло в шорт-лист архитектурной премии WAF. Эту награду называют "Оскаром" архитектурного мира. Ранее парк уже был признан одним из лучших ландшафтных проектов и теперь поборется за первое место. Желаю удачи! pic.twitter.com/iDMsZNqh4d — Сергей Собянин (@MosSobyanin) June 26, 2018

Как следует из материалов сайта "Архитектура России", премия вручается ежегодно в рамках "Всемирного фестиваля архитектуры". Архитекторы и дизайнеры в этом году будут соревноваться более чем в 35 номинациях. Победителей объявят 30 ноября в Амстердаме. Претендующие на награду проекты и реализованные объекты должны быть созданы в течение последних полутора лет.

Лучшие проекты и постройки будут представлены жюри и публике во время фестиваля, там же пройдет церемония награждения победителей. WAF проводится ежегодно с 2008 года и объединяет архитекторов, заказчиков и поставщиков материалов из более чем 60 стран.

Участие "Зарядья" в других конкурсах

Ранее проект инновационного парка "Зарядье" уже номинировался на несколько премий. Так, в феврале 2018 года "Зарядье" получило международную архитектурную премию Building of the Уear - 2018 ("Здание года") архитектурного интернет-издания Archdaily за лучший проект в области общественных пространств. Условиями конкурса 15 победителей разных категорий были отобраны читателями Archdaily за две недели голосования.

Всего финалистов отбирали почти 100 тыс. человек. С "Зарядьем" конкурировали испанский проект Pedra Da Ra Lookout Point, южнокорейский SEOULLO Skygarden, а также датские Israels Plads Square и Park-n-Play.

В марте 2018 года проект городского парка участвовал в одной из крупнейших премии недвижимости MIPIM Awards, прошедшей в Каннах, вместе с проектом обновленного к ЧМ-2018 стадиона "Лужники", "Зарядье" в номинации "Лучший проект регенерации городской среды", а стадион "Лужники" в категории "Лучший проект восстановления здания". Однако оба московских проекта тогда уступили награды району "Порто Нуова", связавшему несколько районов Милана, и зданию администрации порта Антверпена, соответственно.

Премия MIPIM Awards была учреждена в 1991 году. В 2018 году вручалась в 11 номинациях, охватывающих различные сегменты рынка недвижимости.

Между тем, в апреле 2018 году акварель главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова "Строительство здания Филармонии", где изображен процесс строительства концертного зала филармонии в парке "Зарядье", отмечена жюри международного конкурса "Архитектура в Перспективе" в одной из 11 номинаций конкурса - "Наблюдения". Международный конкурс Американского сообщества архитектурных иллюстраторов "Архитектура в Перспективе" (AIP) - один из самых больших профильных конкурсов мира, существующий с 1986 года.

О парке "Зарядье"

"Зарядье" открылось в Москве 9 сентября 2017 года и является первым крупным парком, созданным в столице за последние 70 лет. На его территории представлены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. Там также разместились филармония, "парящий мост", научно-познавательный центр "Заповедное посольство", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.

На лето 2018 года запланировано открытие филармонии.