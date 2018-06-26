Бизнес назвал экономию времени жителей Москвы основной целью при создании "умного города"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Экономия времени жителей Москвы должна стать основной задачей при внедрении цифровых технологий в повседневную жизнь мегаполиса. Такое мнение во вторник выразили участники ток-шоу "Умный город: вызовы современности", организованном столичным департаментом информационных технологий. Ключевой темой стало цифровое будущее Москвы в 2030 году.

"Самое важное - сэкономить человеку, живущему в городе, время: на получение образования, взаимодействие с городской средой, сюда же можно отнести телемедицину. Все инициативы, в которых мы видим коммерческий потенциал, связаны с экономией времени", - сказала Анна Серебренникова, операционный директор компании "Мегафон".

По мнению главы департамента информационных технологий Москвы Владимира Ермолаева, коммерческая целесообразность станет основным драйвером разработки новых технологий для мегаполиса.

"У нас есть поручение мэра делать программу "Умный город", которая учитывает все предыдущие наработки. Нужно делать революцию, и мы понимаем, что единственный вариант для нас - сделать кооперацию. Когда бизнес и город сокращают свои расходы, вместе мы получаем кумулятивный эффект", - отметил глава департамента.

Он добавил, что объем инвестиций в создание "умного города" в разы превышает возможности бюджета, власти ждут заявок от бизнеса в ходе подготовки программы. "Важно, чтобы предложения заканчивались конечным результатом для города. Мы ждем максимально конкретные, максимально эффективные предложения", - сказал он.

Технологии здравоохранения для "умного города"

Старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем выразил мнение, что к 2030 году в Москве будет распространена профилактическая медицина. "Я ожидаю тренд профилактической медицины, где сам человек будет нести ответственность за то, что он делает со своим здоровьем. Уже сегодня зарождаются математические модели, которые позволяют прогнозировать проблемы со здоровьем задолго до того момента, как человек станет пациентом", - отметил Каем.

Подобные технологии, которые позволяют сэкономить время на походы к врачам, уже разрабатываются, отметил Евгений Почкаев, вице-президент компании "Биокад". Например, речь идет о медицинском чат-боте, который опрашивает пациента и может порекомендовать заранее сдать определенные анализы, который врач назначил бы на первом приеме.

Старший вице-президент Сбербанка Теймур Штернлиб подчеркнул, что люди к 2030 году смогут открыть путь к долголетию. "Я считаю, что мы будем жить 300 лет в 2030 году. Будет возможно продуктивное долголетие", - заявил он.

Цифровая Москва будет персональной

Вице-президент по корпоративным отношениям ООО "Яндекс" Марина Амелина отметила, что их компания замечает тренды в развитии систем персональной помощи и рост запроса пользователей электронных систем на персонализацию. По ее мнению, в целом большинство компаний, ориентированных на цифровую отрасль, уделяют все больше внимания созданию целых пользовательских экосистем, развивающихся вместе с запросами пользователей.

Однако единая экосистема не означает целостного взгляда на ситуацию, подчеркнул в свою очередь искусствовед, директор Мультимедиа арт музея Ольга Свиблова. "Технологии "умного города" развиваются "отдельными пучками", у нас отсутствует объединяющая инфраструктура и понятие целостности. Для этого целостного видения нужна культура", - сказала она. Выход искусствовед видит в развитии системы дополнительного образования в столице.

Цифровое будущее: удобное и небезопасное

Персональные сервисы, разработанные в рамках программы "Умный город" могут кардинально повысить как личный комфорт горожанина, так и удобство для всех жителей столицы, уверен Федор Михайлов, директор по инновациям торговой сети "Азбука вкуса".

"Человечество всегда решало две проблемы: как сэкономить время и как потратить время. Для решения первой нам очень не хватает инфраструктуры доставки, мы бы даже пробки сократили, если бы в каждом районе были три ящика с разными температурными режимами для доставки продуктов", - сказал он.

Однако развитие информационных городских технологий несет в себе не только комфорт для потребителей, но и угрозы, подчеркнул Илья Сачков, глава компании Group-IB, особо отметив угрозу кибертерроризма. По его мнению, проблему можно решить путем улучшения уровня образования специалистов, которые отвечают за информационную безопасность.

Для развития "умного города" также важно создание единых стандартов в различных сферах, начиная от ЖКХ и заканчивая транспортной системой, заявил вице-президент НИУ "Высшая школа экономики" Игорь Агамирзян.

"У Москвы есть хороший шанс не гармонизировать стандарты, а принять непосредственное участие в [создании] международных стандартов. И, конечно, безусловно необходим человеческий капитал", - добавил вице-президент университета.