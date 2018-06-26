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Власти Калининграда считают, что электронные визы помогут развитию яхтенного туризма

Общество
26 июня, 20:58 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 26, июня. /ТАСС

Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов сообщал, что в регионе планируется реализовать механизм получения электронных виз по аналогии с регионами Дальнего Востока, где такая система уже работает

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КАЛИНИНГРАД, 26 июня. /ТАСС/. Введение электронных виз для посещения территории Калининградской области поспособствует развитию международного яхтенного туризма, сообщил во вторник журналистам советник губернатора по региональному развитию и международному сотрудничеству Алексей Игнатьев.

Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов сообщал, что в Калининградской области планируется реализовать механизм получения электронных виз по аналогии с регионами Дальнего Востока, где такая система уже работает.

"Главным барьером сейчас для путешественников, прибывающих к нам на яхтах, является получение российской визы. Мы знаем, что в ближайшее время будет возможность получать электронные визы. Безусловно, это улучшит ситуацию с судозаходами", - сказал Игнатьев.

Он добавил, что число иностранных туристов, которые прибывают в Калининградскую область на яхтах, измеряется десятками человек в год. "Это также происходит и потому, что существующий в области бизнес, владеющий маринами, ориентирован в первую очередь на жителей региона, у которых есть яхты. Электронные визы также существенным образом повлияют на развитие рынка таких услуг для туристов и иностранных граждан - частные инвестиции придут в такие проекты", - отметил советник главы региона.

В понедельник в Калининград прибыли более 20 яхт из Германии, Швеции, Дании, Польши и Литвы в рамках проекта "Южное побережье Балтики". Участники пришвартовались у строящейся марины в Музее мирового океана и посетили матч чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Марокко. Проект нацелен на содействие развитию яхтенных портов в регионе Балтийского моря и водных туристических маршрутов.

В 2017 году в российском законодательстве впервые был закреплен механизм выдачи электронных виз в целях упрощения въезда иностранных граждан в Россию, который был опробован на территории свободного порта Владивосток. Возможность получить электронную визу появилась с 1 августа 2017 года у граждан 18 стран. Виза оформляется на специальном сайте и выдается на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания не более восьми суток в пределах региона, в который был осуществлен въезд.

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